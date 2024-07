Perugia Milano, streaming LIVE e diretta TV gratis: dove vedere la semifinale scudetto

Tutto pronto al PalaBarton per l'inizio delle semifinali scudetto tra la Sir Susa Vim Perugia e l'Allianz Milano. Ecco di seguito dove vedere il primo atto dell'interessante confronto tra le due formazioni e le parole dei protagonisti alla vigilia del match

Domenica 31 marzo alle ore 19:00 al PalaBarton di Perugia prenderanno il via le semifinali playoff scudetto del campionato italiano di pallavolo maschile tra la Sir Susa Vim Perugia e l'Allianz Milano. La formazione di casa arriva dopo aver chiuso in tre gare i quarti di finale contro la Rana Volley Verona. La formazione ospite, invece, dopo aver battuto con un netto 3 a 0 la Gas Sales Piacenza in gara 5 nella giornata di mercoledì. Ecco di seguito dove il primo atto della serie e le parole dei protagonisti alla vigilia del match.

Dove vedere Perugia Milano in diretta tv e streaming

Gara 1 delle semifinali playoff scudetto tra Sir Susa Vim Perugia e Allianz Milano sarà visibile in diretta tv e streaming su Volleyball World Tv.

Perugia Milano: le parole dei protagonisti

Ecco di seguito le parole dei due allenatori, Angelo Lorenzetti e Roberto Piazza, alla vigilia del primo atto delle semifinali scudetto:

LORENZETTI (ALLENATORE PERUGIA) - "Prima di tutto voglio fare gli auguri di una buona Pasqua a tutti i tifosi. Le serie dei quarti di finale che si sono chiuse mercoledì ci hanno detto che come sempre i playoff del campionato italiano esprimono un livello ancora più intenso rispetto alla regular season e per essere protagonisti a questo livello bisogna dare sempre il massimo senza farsi condizionare da pregiudizi che a volte ci sono. Non siamo dei supereroi e dobbiamo alleggerirci dei tanti “devo” che magari ad una squadra importante come Perugia vengono assegnati. Dobbiamo invece andare in campo con la volontà di essere protagonisti e di far vedere la nostra pallavolo. Meno ritmo partita rispetto ai nostri avversari? È una cosa che sapevamo già dall’ultima palla caduta con Verona quindi ai ragazzi all’inizio di queste due settimane di allenamenti ho chiesto un certo atteggiamento in palestra e devo dire che da questo punto di vista sono pienamente soddisfatto. Poi è chiaro che la partita è un’altra cosa rispetto all’allenamento, lo sappiamo e, se all’inizio qualcosa non dovesse funzionare, non dovremo spaventarci, ma stare lì con la mentalità giusta per risolverla".

PIAZZA (ALLENATORE MILANO) - "Ci siamo guadagnati un’altra semifinale dopo una serie lunga e impegnativa contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza riuscendo a ribaltare un pronostico dopo gara tre. Adesso ci aspetta un’altra grandissima squadra. In questa stagione contro Perugia abbiamo solo fatto dei 3-2. Dopo Piacenza ho detto ai ragazzi, godiamoci questa sera, ma poi testa bassa subito sul lavoro perché l’avversario si chiama Sir Perugia".