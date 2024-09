Trento Lube, streaming LIVE e diretta TV gratis: dove vedere il derby in Champions League

Tutto pronto alla ilT quotidiano Arena per il derby europeo valido per la gara di andata della semifinale di Champions League tra l'Itas Trentino e la Cucine Lube Civitanova. Ecco di seguito dove vedere il primo atto del derby italiano in Europa e le parole dei protagonisti alla vigilia del match

Mercoledì 13 marzo alle ore 20:30 alla ilT quotidiano Arena di Trento andrà in scena il derby europeo valido per la gara di andata della semifinale di Champions League di pallavolo maschile tra l'Itas Trentino e la Cucine Lube Civitanova. La formazione di casa, orfana del palleggiatore Riccardo Sbertoli per infortunio, arriva dalla vittoria contro Modena nei quarti di finale dei Play Off Scudetto che porta la serie sul 2-0. I cucinieri, invece, stanno recuperando Ivan Zaytsev (reduce da un lungo infortunio muscolare) e arrivano dalla sconfitta contro Monza e sono con un piede e mezzo fuori dai Play Off Scudetto. Le due formazioni italiane, dunque, si giocheranno in poco più di una settimana l'accesso alla Finale del 4/5 maggio (sede ancora da definire). Ecco di seguito dove vedere il primo atto del derby italiano in Europa e le parole dei protagonisti alla vigilia del match.

Dove vedere Trento Lube in diretta tv e streaming

La gara di andata valida per le semifinali di Champions League 2024 tra Itas Trentino e Cucine Lube Civitanova sarà trasmessa in diretta tv e streaming su DAZN. Inoltre, sarà possibile seguire il match in diretta su Radio Arancia e Radio Dolomiti.

Trento Lube: le parole dei protagonisti alla vigilia

Ecco di seguito le parole di due protagonisti, Kamil Rychlicki (Itas Trentino) e Alex Nikolov (Cucine Lube Civitanova), alla vigilia del derby di Champions League:

RYCHLICKI - "Civitanova mercoledì sera arriverà a Trento ben sapendo che questa sarà l’ultima settimana in cui può cambiare la propria stagione e quindi metterà in campo tutto quello che ha. Probabilmente proverà a sorprenderci con uno schieramento differente ma dovremo essere bravi ad adattarci"

NIKOLOV - "La chiave sarà cancellare le ultime due gare di campionato e tornare la squadra autoritaria che ha disputato una grande Champions con le sue certezze e la sua fame di vittoria. Cercheremo di fare del nostro meglio con il vantaggio che nelle rotazioni non si dovranno forzare gli incastri tra italiani e stranieri come in SuperLega. Faremo visita ai campioni d’Italia per affrontare un gruppo di grande qualità. Più si va avanti e più le difficoltà aumentano. Vogliamo resettare in fretta quanto avvenuto nelle prime gare dei Play Off per farci trovare pronti alla sfida con Trento, rivale con cui a volte abbiamo vinto e altre abbiamo perso riuscendo però a esprimere la nostra pallavolo. Sono sicuro che sarà una battaglia sportiva e spero tanto che la Lube si faccia valere. Ci giochiamo l’accesso alla Finalissima del torneo per Club più ambito, quindi l’intenzione è di dare tutto in Trentino!"