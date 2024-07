Trento Monza, streaming LIVE e diretta TV gratis: dove vedere la semifinale scudetto

Tutto pronto alla ilT quotidiano Arena per l'inizio delle semifinali scudetto tra l'Itas Trentino e la Mint Vero Volley Monza. Ecco di seguito dove vedere il primo atto dell'interessante confronto tra le due formazioni e le parole dei protagonisti alla vigilia del match

Domenica 31 marzo alle ore 18:00 alla ilT quotidiano Arena di Trento prenderanno il via le semifinali playoff scudetto del campionato italiano di pallavolo maschile tra l'Itas Trentino e la Mint Vero Volley Monza. La formazione di casa torna in campo dopo aver chiuso in tre gare i quarti di finale con Modena. Gli ospiti, invece, arrivano dal successo in trasferta di mercoledì sera contro la Cucine Lube Civitanova in gara 5. Ecco di seguito dove il primo atto della serie e le parole dei protagonisti alla vigilia del match.

Dove vedere Trento Monza in diretta tv e streaming

Gara 1 delle semifinali playoff scudetto tra Itas Trentino e Mint Vero Volley Monza sarà trasmessa in tv e in chiaro su Rai Sport. Inoltre, sarà possibile seguire la sfida in diretta streaming su Rai Play e su Volleyball World Tv, oltre che su Radio Dolomiti.

Trento Monza: le parole dei protagonisti

Ecco di seguito le parole dei due allenatori, Fabio Soli e Massimo Eccheli, alla vigilia del primo atto delle semifinali scudetto:

SOLI (ALLENATORE TRENTO) - "Sarà molto interessante e stimolante confrontarci nuovamente con Monza, che gioca una pallavolo molto veloce che si è dimostrata efficace durante tutto l’arco della stagione. Ci attende una sequenza di partite complesse, come credo sia naturale in una Semifinale Play Off, da affrontare con spirito di gruppo e spirito di sacrificio perché il dubbio non è se andremo o meno in difficoltà, ma come affronteremo le sicure problematiche che il nostro avversario ci proporrà. La vittoria ottenuta nei quarti di finale su Civitanova ed il nostro precedente di fine gennaio in Semifinale di Coppa Italia dimostrano come la Mint sia una squadra capace di tutto e come sia in grado di risalire la china anche in situazioni di svantaggio. Potremo disporre del fattore campo in tre delle cinque potenziali partite; il sostegno del pubblico sarà quindi fondamentale. Arriviamo a questo primo appuntamento con alle spalle una settimana intera di lavoro, che abbiamo sfruttato per prepararci sia dal punto di vista fisico sia da quello tecnico e tattico. Non vediamo l’ora di iniziare questa serie di semifinale".

ECCHELI (ALLENATORE MONZA) - "Per noi Trento è sempre stato un campo tabù dove, anche facendo buone prestazioni, non siamo mai riusciti a portare a casa la vittoria. Il fattore campo potrebbe non essere dalla nostra parte, ma è vero che ogni gara ha la sua storia. Affrontiamo questa semifinale scudetto con tanto entusiasmo, con la consapevolezza di essere una squadra tosta ed affamata, con la voglia di fare l’impresa".