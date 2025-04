Volley femminile A1, crisi Trento. Mazzanti commenta il momento

Nella 9° giornata di ritorno del campionato volley femminile serie A1 è arrivato un altro stop per Trento. La situazione per la squadra di Davide Mazzanti si fa sempre più preoccupante. Nel match contro Vallefoglia la squadra ha lottato i primi due parziali ma questo non è bastato.

Le parole di Davide Mazzanti

Queste le parole di Davide Mazzanti raccolte sul sito di Trento: «abbiamo giocato due buonissimi set con probabilmente i nostri migliori numeri dell’anno, sia in ricezione che in attacco, sprecando qualcosa in avvio del primo parziale e sul finale del secondo set . In quei frangenti dovevamo solamente rischiare un po’ di più, perché Vallefoglia ci ha concesso dello spazio ma ne abbiamo approfittato solo a sprazzi. Nel terzo set siamo calati in ricezione soprattutto per demerito nostro, perdendo lucidità anche negli altri fondamentali».