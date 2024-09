Volley femminile, retrocessione Trento. L'importante messaggio di Mazzanti

Con la sconfitta in cinque set a Roma si è chiusa l'avventura nel campionato volley femminile serie A1 per Trento. Davide Mazzanti chiamato a stagione in corso per provare una missione quasi impossibile si concentra ora sul futuro lanciando un messaggio importante.

Questo il messaggio dell'allenatore di Trento Davide Mazzanti raccolto sul sito del club: « «Ho sposato il progetto di Trento sapendo che quella della retrocessione poteva essere un’eventualità - ha spiegato a fine gara il tecnico dell’Itas Trentino Davide Mazzanti - . L’obiettivo adesso è quello di terminare al meglio il campionato, giocando al massimo anche le prossime tre gare. Guardiamo al futuro e iniziamo a costruire e programmare la prossima stagione: ci sono delle cose che possono essere osservate e analizzate già adesso in proiezione futura. La partita? Abbiamo faticato ad avere continuità nei primi due set, poi l’abbiamo trovata, soprattutto in attacco dove siamo stati più fluidi sia in cambio-palla che in contrattacco. Questo ci ha portato ad avere maggiori sicurezze anche negli altri fondamentali, peccato per il tie break dove abbiamo pagato subìto un paio di rotazioni al servizio in cui non abbiamo saputo sfruttare le occasioni per il cambio-palla».