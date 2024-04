Volley femminile, le novità in casa Milano che prepara la finale di Champions

Mentre Scandicci e Conegliano, prossima avversaria di Milano nella finale di Champions, si stanno contendendo lo scudetto, la squadra di coach Marco Gaspari sta continuando la marcia di avvicinamento verso la finalissima della massima competizione continentale per club. In settimana varie sessioni di allenamento

Si avvicina l'attesissima finale di Champions League volley femminile che si disputerà tra Milano e Conegliano il prossimo 5 maggio. Settimana di lavoro per le ragazze di coach Marco Gaspari.

Marcia di avvicinamento alla finale di Champions League

Mentre Conegliano è impegnata contro Scandicci nella finale scudetto, Milano sta continuando la marcia di avvicinamento alla finalissima di Champions League contro le pantere. Pesi e tecnica pomeridiana per l’Allianz Vero Volley Milano nel primo giorno di lavoro della settimana che si sta chiudendo. Per Orro e compagne, la settimana di allenamento si è sviluppata prevalentemente sul lavoro con la palla, con le sole mezze giornate di mercoledì e venerdì incentrate sull’alternanza tra sala pesi e campo.

Il programma

Milano ha programmato due settimane di lavoro tra campo e palestra prima della partenza per la Turchia dove domenica 5 maggio ad Antalya ci sarà l'attesissima finale di Champions League contro Conegliano.

Le due squadre si stanno avvicinando all'evento con due situazioni completamente ed inevitabilmente diverse. Egonu e compagne già da diversi giorni non stanno più giocando avendo chiuso l'avventura nei playoff scudetto in semifinale mentre Conegliano è in pieno ritmo gara visto che si sta contendendo con Scandicci il tricolore.

Scopriremo se questo peserà sull'andamento della finale che metterà una di fronte all'altra due squadre italiane.