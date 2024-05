Iran Italia, streaming LIVE e diretta tv: dove vedere il match di Volleyball Nations League

Dopo la vittoria ottenuta nel match d'esordio della Volleyball Nations League 2024 contro la Germania, l'Italia di Ferdinando De Giorgi torna in campo nella serata di venerdì 24 maggio alle ore 22:30 (italiane) contro l'Iran del ct Behrouz Ataei Nouri

Inizia nel migliore dei modi l'avventura dell'Italia nella Volleyball Nations League 2024. A Rio de Janeiro, la formazione allenata dal ct Ferdinando De Giorgi ha battutto con il punteggio di 3 a 0 (25-21; 25-18; 25-23) la Germania di Michał Winiarski nel match d'esordio e ha compiuto un passo fondamentale per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Adesso, gli Azzurri ritorneranno in campo nella serata di venerdì 24 maggio contro l'Iran alle ore 22:30 (italiane) al Maracanãzinho, per la seconda sfida della week 1 di VNL.

Dove vedere Iran Italia in diretta tv e streaming

La seconda partita nella Volleyball Nations League 2024 di Iran e Italia, che avverrà venerdì 24 maggio al Maracanãzinho di Rio de Janeiro alle ore 22:30, sarà possibile vederla in diretta tv e streaming sulle piattaforme DAZN e VBTV.

Tutta l’Italvolley e’ su DAZN. Attiva ora.

I convocati di De Giorgi e Behrouz Ataei Nouri per Iran Italia

Questo l'elenco dei 14 atleti convocati per la sfida del Maracanãzinho tra Iran e Italia dai due commissari tecnici, Ferdinando De Giorgi (Italia) e Behrouz Ataei Nouri (Iran):

ITALIA: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli (Palleggiatori); Roberto Russo, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Simone Anzani (Centrali); Luca Porro, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine (Schiacciatori); Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò (Opposti); Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano (Liberi). Allenatore: Ferdinando De Giorgi.

IRAN: A. Ramezani, Javad (Palleggiatori); Jelveh, Seyed, Mohammad (Centrali); Esfandiar, Poriya, Shahrooz, A. Afshinfar, Morteza, Daneshdoust (Schiacciatori); Saadat (Opposto); Hazrat, M.R.Moazzen (Liberi). Allenatore: Behrouz Ataei Nouri.