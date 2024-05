Italia Serbia, streaming live e diretta tv GRATIS: dove vedere l’esordio stagionale degli azzurri

Domenica 12 maggio alle ore 21:00 al Pala Arpad Weisz di Cavalese andrà in scena l’esordio stagionale dell'Italia di Ferdinando De Giorgi contro la Serbia. Ecco tutti i dettagli sul match, dove vederlo in diretta tv e streaming gratis e i giocatori convocati

Domenica 12 maggio alle ore 21:00 al Pala Arpad Weisz di Cavalese andrà in scena l’esordio stagionale della Nazionale Italiana di pallavolo maschile contro la Serbia. Dopo un paio di settimane di lavoro, il ct Fefè De Giorgi avrà dunque la possibilità di testare lo stato di forma degli azzurri in vista del fondamentale impegno della Volleyball Nations League. Come detto più volte, il torneo itinerante quest’anno avrà un ruolo decisivo per conquistare i punti necessari alla matematica qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Gli azzurri scenderanno in campo anche nella giornata di domani, lunedì 13 maggio, alle ore 20:30 nel test match contro la Turchia.

Dove vedere Italia Serbia in diretta tv e streaming gratis

Il primo test match dell'Italia di Fefè De Giorgi, in programma domenica 12 maggio alle ore 21 contro la Serbia, sarà visibile in diretta tv sul canale Rai Sport e in diretta streaming gratis sulla piattaforma Rai Play.

Italia Serbia: i convocati di De Giorgi e Kolakovic

Questo l'elenco delle giocatori convocati per il match amichevole tra Italia e Serbia dai due commissari tecnici, De Giorgi (Italia) e Kolakovic (Serbia):

ITALIA: Edoardo Caneschi, Fabrizio Gironi, Yuri Romano’, Francesco Recine (Gas Sales Bluenergy Piacenza); Marco Vitelli, Damiano Catania, Paolo Porro (Allianz Milano); Lorenzo Sala (Gioiella Prisma Taranto); Gabriele Di Martino, Gianluca Galassi, Marco Gaggini (Mint Vero Volley Monza); Lorenzo Cortesia, Leandro Mosca, Francesco Sani (Rana Verona); Riccardo Sbertoli, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Giulio Magalini, Gabriele Laurenzano (Itas Trentino); Simone Giannelli, Roberto Russo (Sir Susa Vim Perugia); Alessandro Bovolenta (Consar Ravenna); Davide Gardini, Luca Porro, Marco Falaschi (Pallavolo Padova); Tommaso Rinaldi, Giovanni Sanguinetti (Valsa Group Modena); Fabio Balaso, Simone Anzani, Mattia Bottolo (Cucine Lube Civitanova). Allenatore: Ferdinando De Giogi.

SERBIA: Kovacevic Uros, Kapur Milorad, L Ristic Vukasin, Krsmanovic Petar, Ivovic Marko, Jovovic Nikola, Kujundzic Miran, Peric Pavle, Atanasijevic Aleksan, Masulovic Nemanja, Luburic Drazen, Podrascanin Marko, Todorovic Vuk, Nedeljkovic Aleksan. Allenatore: Igor Kolakovic.