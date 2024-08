Italia Volley, i convocati di De Giorgi e il calendario della seconda tappa della Volleyball Nations League 2024

Dopo il 4 su 4 a Rio de Janeiro, l'Italia di Ferdinando De Giorgi si prepara per la seconda tappa di Volleyball Nations League 2024. Gli azzurri si sposteranno direttamente in Canada, dove scenderanno in campo dal 4 al 9 giugno. Di seguito il calendario degli azzurri e i convocati

Dopo le quattro vittorie su quattro gare a Rio de Janeiro, l'Italia di Ferdinando De Giorgi si sposterà in Canada, in vista della week 2 della Volleyball Nations League 2024: in programma dal 4 al 9 giugno ad Ottawa. Gli azzurri, che occupano la vetta in solitaria, si sposteranno direttamente dal Brasile a Montreal e per l'occassione il ct azzurro ha confermato i 14 atleti scelti per la prima settimana.

I 14 convocati per la seconda tappa di Volleyball Nations League

Il ct della Nazionale italiana di pallavolo maschile, Ferdinando De Giorgi, ha diramato le convocazioni per la seconda tappa di VNL che si svolgerà ad Ottawa dal 4 al 9 giugno. Ecco di seguito le scelte del commissario tecnico:

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli;

CENTRALI: Roberto Russo, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Simone Anzani;

SCHIACCIATORI: Luca Porro, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine;

OPPOSTI: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò;

LIBERI: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.

Calendario degli azzurri ad Ottawa

L'Italia in Brasile ha confermato la sua posizione ai vertici del ranking e si è portata in cima alla classifica di VNL in solitaria con 4 vittorie e 11 punti. Ecco di seguito il calendario degli azzurri per la seconda tappa della Volleyball Nations League 2024: