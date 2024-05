Italia Volley, i convocati di De Giorgi per la prima tappa della Volleyball Nations League 2024

L'Italia di Fefè De Giorgi si preparà all'esordio nella Volleyball Nations League 2024, con la prima tappa in programma dal 21 al 26 maggio a Rio de Janeiro (Brasile). Ecco i 14 atleti scelti dal commissario tecnico e il calendario completo degli azzurri

Dopo i due ottimi test match contro Serbia e Turchia, vinti rispettivamente con il punteggio di 3-2 (23-25, 33-31, 20-25, 25-20, 15-11) e 3-1 (26-24, 25-18, 20-25, 25-20), l'Italia di Fefè De Giorgi si preparà all'esordio nella Volleyball Nations League 2024. Il ct azzurro ha convocato 14 atleti per un collegiale venerdì 17 maggio alle 12.30 presso il Centro Di Preparazione Olimpica Di Roma, prima della partenza per Rio de Janeiro prevista nella serata di venerdì 17 maggio, si concluderà con il rientro dal Canada il 10 giugno. Ecco di seguito i giocatori scelti da De Giorgi per le prime due tappe di VNL.

I 14 convocati per le prime due tappe di Volleyball Nations League

Il ct della Nazionale italiana di pallavolo maschile, Ferdinando De Giorgi, ha diramato le convocazioni per le prime due tappe di VNL. Prima tappa che si svolgerà dal 21 al 26 maggio a Rio de Janeiro (Brasile) e che vedrà impegnate le seguenti nazionali, oltre l'Italia: Brasile, Serbia, Iran, Argentina, Cuba, Giappone, Germania. Gli azzurri si sposteranno poi ad Ottawa (Canada) dal 4 al 9 giugno. Ecco di seguito le scelte del commissario tecnico:

PALLEGGIATORI: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli;

CENTRALI: Roberto Russo, Gianluca Galassi, Giovanni Sanguinetti, Simone Anzani;

SCHIACCIATORI: Luca Porro, Daniele Lavia, Alessandro Michieletto, Francesco Recine;

OPPOSTI: Alessandro Bovolenta, Yuri Romanò;

LIBERI: Fabio Balaso, Gabriele Laurenzano.

Calendario completo dell'Italia alla Volleyball Nations League

Al momento, la squadra italiana occupa il terzo posto assoluto nel ranking ed è la meglio classificata tra le escluse per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi. Il verdetto ufficiale arriverà il 24 giugno, il giorno seguente rispetto alla conclusione dei gironi. Ecco di seguito il calendario completo degli azzurri alla Volleyball Nations League 2024, che terminerà il 23 giugno con la sfida contro la Turchia:

Week 1 (Rio de Janeiro, Brasile)

22 maggio 2024: Germania - Italia ore 22:30

ore 22:30 24 maggio 2024: Iran - Italia ore 22:30

ore 22:30 25 maggio 2024: Giappone - Italia ore 19:00

ore 19:00 26 maggio 2024: Brasile - Italia ore 15:00

Week 2 (Ottawa, Canada)

6 giugno 2024: Francia - Italia ore 02:00

ore 02:00 6 giugno 2024: Stati Uniti - Italia ore 22:30

ore 22:30 7 giugno 2024: Cuba - Italia ore 17:00

ore 17:00 9 giugno 2024: Italia - Paesi Bassi ore 17:00

Week 3 (Lubiana, Slovenia)