Rugby Sei Nazioni Under 20: trionfa l’Inghilterra, quinto posto per una coriacea Italia

L’Inghilterra si è aggiudicata per la nona volta nella sua storia il Sei Nazioni Under 20 che non faceva suo dal 2017. La nazionale diretta da Alan Dickens, già certa del “Triple Crown” dopo l’affermazione riportata nel penultimo turno sul Galles, si è garantita la matematica certezza del trionfo nella diciottesima edizione della prestigiosa competizione giovanile (interamente disputata al Cardiff Arms Park a causa della pandemia) inanellando il quinto successo in altrettanti impegni a spese dell’Italia superata per 27-17. L’en plein di vittorie è valsa conseguentemente alla “Red Rose” anche la quarta conquista del “Grand Slam”. Il capitano inglese Jack van Poortvliet è stato eletto miglior giocatore del torneo.

L’Inghilterra, dopo aver dominato la prima frazione chiusa avanti per 17-0, ha controllato nella ripresa il più che lodevole tentativo di rimonta di una mai doma Italia rientrata anche a meno cinque (12-17 al 54’). L’Irlanda che prima dell’ultima giornata nutriva ancora speranze di titolo si è vista alla fine sfuggire anche il piazzamento d’onore: i “Verdi”, battuti per 34-28 dalla Francia, sono stati scavalcati in classifica proprio dai Bleus. Il quarto posto è andato al Galles vittorioso per 32-24 sul fanalino di coda Scozia. L’Italia termina il Six Nations Under 20 in quinta posizione con un solo successo all’attivo ma con la consapevolezza di aver però reso cara la pelle in tre delle quattro sconfitte subite.

Rugby, Sei Nazioni Under 20: i risultati

PRIMA GIORNATA

Scozia vs Irlanda 7-38

Inghilterra vs Francia 38-22

Italia vs Galles 8-25

SECONDA GIORNATA

Inghilterra vs Scozia 31-12

Italia vs Francia 11-13

Galles vs Irlanda 12-40

TERZA GIORNATA

Scozia vs Italia 3-43

Francia vs Galles 36-19

Irlanda vs Inghilterra 15-24

QUARTA GIORNATA

Italia vs Irlanda 23-30

Francia vs Scozia 45-21

Galles vs Inghilterra 3-45

QUINTA GIORNATA

Inghilterra vs Italia 27-17

Irlanda vs Francia 28-34

Scozia vs Galles 24-32

Rugby, Sei Nazioni Under 20: classifica finale

1. Inghilterra 28

2. Francia 19

3. Irlanda 16

4. Galles 9

5. Italia 7

6. Scozia 0.

Rugby, Sei Nazioni Under 20: vittorie per nazione

9 titoli: Inghilterra.

3 titoli: Francia e Irlanda.

2 titoli: Galles.

*L’edizione del 2020 è stata cancellata a causa della pandemia.