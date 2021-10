Rugby tragedia muore Lucas Pierazzoli. Una notizia veramente tragica per il rugby, è morto l’atleta Lucas Pierazzoli a soli 28 anni durante il gioco. L’atleta giocava nell’Hurling Club, durante la 9° partita di Primera B contro il Sitas.

Pierazzoli era un pilone, uscito male da una mischia, subito soccorso dai medici delle squadre ma non c’è stato nulla da fare. Le fratture alle vertebre hanno subito resa necessaria la ventilazione ma purtroppo la situazione è apparsa fin da subito disperata.

Purtroppo non è la prima volta che nel mondo del rugby succedono eventi così gravi, ricordiamo anche Louis Fajfrowkski in Francia a soli 21 anni aveva perso la vita in seguito a 3 arresti cardiaci. Purtroppo come questi giocatori ci sono anche state altre morti dopo placcaggi molto forti e i cuori di questi amati giocatori non battono più.

Pierazzoli subito in arresto cardiaco immediatamente rianimato e subito dopo trasferito all’Ospedale Posadas dove purtroppo i medici hanno riscontrato fin da subito la morte cerebrale.

Il tweet che ha annunciato la morte del giocatore, scritto dall’Uniòn de Rugby de Tucumàn

La Unión de Rugby de Tucumán lamenta el accidente sufrido por Lucas Pierazzoli, y acompaña a su familia, a su club @HurlingClubArg y a la @URBA_ok , por este momento que les toca vivir. Desde Tucumán, los acompañamos con un abrazo y con oraciones, rogando por Lucas. #FuerzaLucas pic.twitter.com/ExTmXP6rMK — Unión de Rugby de Tucumán (@URTrugby) October 3, 2021

Nella nota della Federazione Argentina leggiamo: “La Unión Argentina di rugby dice addio con profondo dolore a Lucas Pierazzoli, giocatore dell’Hurling. La nostra istituzione accompagna la famiglia, gli amici e le persone care in questo triste momento. Ricordiamo Lucas allo stesso modo di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo: da amante del rugby che si è divertito tutti i giorni a praticare questo sport, riconosciuto dentro e fuori dal campo di gioco, sia dai suoi compagni di squadra che dai suoi avversari.”

Questo sport merita delle attente riflessioni e soprattutto in questo caso siamo sicuri siano necessari i mental coach e gli psicologi sportivi anche per la squadra. L’Italia invece del Rugby sta vivendo un bel momento e crediamo molto nelle partite di novembre!