Il 6 novembre la capitale italiana sarà la sede di Italia All Blacks con inizio scoppiettante alle 14.00 con Italia che appunto affronterà la Nuova Zelanda. Questi sono solo i primi match che disputerà l’Italia del rugby nel mese di novembre. La sfida è stata ufficializzata oggi 5 ottobre 2021 dalla Fir. La partita sarà la prima per il nuovo ct neozelandese Kieran Crowley sulla panchina azzurra.

Le parole di Marzio Innocenti Presidente della Fir: “Abbiamo scelto tre città ideali per ritrovarci e per far sentire alla Nazionale tutto il calore del rugby italiano, mantenendo e rinnovando il legame con le nostre radici, con il popolo del rugby. Sono felice all’idea di poterlo ritrovare molto presto. Siamo pronti a riabbracciare la nostra comunità. La grande famiglia del rugby italiano può finalmente tornare al fianco della Nazionale per sostenere gli Azzurri e non potremmo esserne più felici.”

Crowley vincitore dei Mondiali ’87 debutterà contro la sua squadra come allenatore azzurro

Ebbene proprio così, Crowley che vinse i Mondiali dell’87 debutterà come allenatore della nazionale italiana contro la Nuova Zelanda. Per la quarta volta la Nuova Zelanda giocherà a Roma. Le sfide sono state nel 2012, 2016, 2018. La Fir sceglie Treviso per le altre partite di novembre. Giocheranno infatti Italia Argentina sabato 13 novembre e a Parma il 20 novembre per Italia Uruguay.

Il calendari nel dettaglio Italia Rugby le partite e gli orari e il calendario su Sky Italia

– Roma, Stadio Olimpico – sabato 6 novembre, ore 14.00 Italia v Nuova Zelanda

– Treviso, Stadio “Monigo” – sabato 13 novembre, ore 14.00 Italia v Argentina

– Parma, Stadio “Lanfranchi” – sabato 20 novembre, ore 14.00 Italia v Uruguay

Tutti gli incontri dell’Italia nell’Autumn Nations Series, verranno trasmessi in diretta su Sky Italia.

I biglietti si possono trovare sui vari siti per l’acquisto ticket.