La Nazionale Italiana femminile di rugby in raduno a Parma in vista del Sei Nazioni

Si radunerà a Parma dal 17 al 19 dicembre la Nazionale Femminile che sotto la direzione tecnica di Andrea Di Giandomenico sosterrà una tre giorni di allenamenti sul campo, alternati a sedute in palestra, presso l’impianto federale della Cittadella del Rugby. Sono trenta le atlete selezionate per l’appuntamento che chiude il 2021 in attesa del nuovo anno che si aprirà con il collettivo del 6-9 gennaio nella Città Ducale, sede dei due incontri casalinghi dell’Italdonne nel Torneo femminile del Sei Nazioni 2022, al via il 27 marzo a Grenoble contro la Francia.

L’elenco completo delle atlete convocate a Parma dal 17 al 19 dicembre

Ilaria ARRIGHETTI (STADE RANNAIS, FRA)

Francesca BARRO (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Melissa BETTONI (STADE RANNAIS, FRA)

Elisa BONALDO (RUGBBY COLORNO)

Enrica BRENDOLIN (REBELS RUGBY VI ASD)

Beatrice CAPOMAGGI (INIZIATIVE VILLORBA RUGBY)

Giordana DUCA (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Giada FRANCO (RUGBY COLORNO)

Alessandra Lucrezia FRANGIPANI (INIZIATIVE VILLORBA RUGBY)

Lucia GAI (VALSUGANA R UGBY PADOVA)

Elisa GIORDANO (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Francesca GRANZOTTO (INZIATIVE VILLORBA RUGBY)

Alessia GRONDA (CUS TORINO)

Isabella LOCATELLI (RUGBY COLORNO)

Veronica MADIA (RUGBY COLORNO)

Maria MAGATTI (CUS MILANO)

Alessia MARGOTTI (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Gaia MARIS (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

AURA MUZZO (INIZIATIVE VILLORBA RUGBY)

Vittoria OSTUNI MINUZZI (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Beatrice RIGONI (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Luna Agatha SACCHI (CUS TORINO)

Sara SEYE (TRANSVECTA RUGBY CALVISANO)

Michela SILLARI (VALSUGANA RUGBY CALVISANO)

Sofia STEFAN (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

Emma STEVANIN (VALSUGANA RUGBY PADOBA)

Arianna TOESCHI (CUS TORINO)

Sofia TURRISI (CUS MILANO)

Vittoria VECCHINI (VALSUGANA RUGBY PADOVA)

beatrice VERONESE (VALSUGANA RUGBY PADOVA)