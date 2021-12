Rugby: primo derby italiano in United Rugby Championship, tra Zebre Parma e Benetton Rugby

Oggi si giocherà il primo derby italiano nell’United Rugby Champions, che metterà di fronte Zebre Parma e Benetton Rugby. La partita è prevista per le ore 14:00 nello stadio Lanfranchi di Parma, e verrà trasmessa in diretta su canale 20 e in streaming su Mediaset Infiniti.

Presentazione della partita

Confronto numero 25 tra le due squadre italiane che si affronteranno nella partita valida per l’ottava giornata del torneo. I padroni di casa andranno a caccia del primo successo stagionale, gli ospiti puntano a riscattare la sconfitta subita nell’ultimo turno disputato in Scozia. Ventotto (13 Zebre e 15 Benetton) i giocatori, tra quelli schierati nel XV titolare e che partiranno dalla panchina, che hanno conquistato almeno un cap con la maglia della Nazionale Italiana.

Le formazioni

Zebre Parma: Trulla; Bruno, Bisegni (cap), Boni, Tuivuaka; Canna, Palazzani; Licata, Mbandà, Mitchell; Zambonin, Sisi; Bello, Fabiani, Fischetti. A disposizione: Ribaldi, Lovotti, Neculai, Krumov, Bianchi, Violi, O’Malley, Laloifi. All. Michael Bradley.

Benetton Rugby: Padovani; Sperandio, Brex, Menoncello, Ioane; Smith, Braley; Halafihi, Lamaro (Cap), Pettinelli; Ruzza, Cannone; Nemer, Lucchesi, Gallo. A disposizione: Faiva, Traoré, Pasquali, Wegner, Negri, Garbisi A., Marin, Riera. All. Marco Bortolami

Arb. Andrea Piardi (FIR). AA1: Federico Vedovelli (FIR), AA2: Dario Merli (FIR). Quarto Uomo: Stefano Roscini (FIR)