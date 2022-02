Rugby Sei Nazioni, dove vedere Scozia – Francia: streaming e diretta TV in chiaro

Torna il grande Rugby del Sei Nazioni con il match Scozia – Francia che si disputerà sabato 26 Febbraio alle ore 15:15, ma prima di scoprire dove vedere la gara del BT Murrayfield di Edinburgo andiamo a scoprire come arrivano all’impegno le due squadre.

La Francia è l’unica nazionale ancora imbattuta e prova a continuare la serie verso la vittoria finale e magari verso il Grande Slam (5 vittorie su 5 partite). Fino ad ora ha mostrato un rugby molto tecnico e sembra avere ancora molto margine per le potenzialità inespresse. Dal canto suo invece la Scozia ha entusiasmato dopo la brillante vittoria contro l’Inghilterra all’esordio per poi cedere al Galles nel secondo incontro, confermando di essere una squadra che può battere chiunque ma che manca di continuità nel gioco e di conseguenza nei risultati.

E’ un match aperto che però vede i transalpini abbastanza nettamente favoriti.

Dove vedere Scozia-Francia, streaming e diretta TV in chiaro

Scopriamo dove vedere Scozia-Francia: il match sarà visibile su Sky Sport Uno (ch.201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre) e su Sky Sport Arena (ch. 204); per gli abbonati di Sky il torneo sarà a disposizione tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Sarà possibile seguire l’evento anche sulla piattaforma streaming di Sky Now TV.