Rugby, Italia-Francia: streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Sei Nazioni

Domani pomeriggio alle ore 16 allo stadio Olimpico di Roma si disputerà il match Italia-Francia, valevole per la prima giornata del torneo Sei Nazioni di rugby. La nazionale è la campione uscente della manifestazione continentale e anche quest’anno è una delle principali favorite per la vittoria finale.

I precedenti tra le due nazionali sono 47 con i galletti avanti nettamente per 44-3; l’ultima sfida si è giocato lo scorso 5 febbraio Saint-Denis e che ha visto la vittoria francese per 37-10. Dirigerà la partita l’inglese Matthew Carley.

Dove vedere Italia-Francia in tv e streaming

Il match Italia-Francia, prima giornata del torneo Sei Nazioni, sarà visibile in diretta in chiaro sul canale TV8 (numero 125 del decoder Sky e 8 del digitale terrestre) con collegamento a partire dalle ore 15: telecronaca affidata a Francesco Pierantozzi, affiancato da Federico Fusetti e Andrea De Rossi e con Moreno Molla inviato al seguito della Nazionale azzurra. Ci sarà anche la possibilità di seguire l’esordio degli azzurri in streaming gratuito su sito tv8.it.

La sfida dell’Olimpico si potrà seguire anche su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder e 472-482 del digitale terrestre).

Per gli abbonati di Sky la partita degli azzurri sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Possibilità anche di vedere l’incontro su NOW TV, piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere anche le altre partite attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati che possono registrarsi al servizio.

Formazione Italia

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 7 caps)

14 Pierre BRUNO (Zebre Parma, 7 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 18 caps)

12 Luca MORISI (London Irish, 39 caps)

11 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 6 caps)

10 Tommaso ALLAN (Harlequins, 66 caps)

9 Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 15 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 3 caps)

7 Michele LAMARO (Benetton Rugby, 21 caps) – capitano

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 40 caps)

5 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 36 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 25 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 40 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 7 caps)

1 Danilo FISCHETTI (London Irish, 25 caps)

A disposizione

16 Luca BIGI (Zebre Parma 42 caps)

17 Federico ZANI (Benetton Rugby, 16 caps)

18 Pietro CECCARELLI (Brive, 24 caps)

19 Edoardo IACHIZZI (Vannes, esordiente)

20 Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 8 caps)

21 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 6 caps)

22 Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 5 caps)

23 Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 40 caps)

