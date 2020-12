Coppa del Mondo Sci alpino maschile, si torna in pista a Santa Caterina Valfurva. Dopo la vittoria nel parallelo di Lech, il francese Alexis Pinturault è balzato in testa alla classifica generale con 150 punti con 25 lunghezze di vantaggio sul norvegese Henrik Kristoffersen. Ora gli uomini faranno tappa in Valtellina per un doppio appuntamento nel weekend. Le due gare dello slalom gigante della Coppa del Mondo di Sci alpino maschile sono in programma sabato 5 dicembre (prima manche alle ore 10:30 e seconda alle ore 13:30) e domenica 6 dicembre (prima manche alle ore 10 e seconda alle ore 13) sulla pista Deborah Compagnoni. Nella squadra italiana sono già sicuri della partecipazione Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Roberto Nani, Daniele Sorio, Stefano Baruffaldi, Riccardo Tonetti e Hannes Zingerle. Confermata l’assenza di Manfred Moelgg.

CLASSIFICA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE 2020/21

1. Alexis Pinturault (Francia) 150

2. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 125

3. Lucas Braathen (Norvegia) 113

4. Gino Caviezel (Svizzera) 100

5. Marco Odermatt (Svizzera) 80

6. Alexander Schmid (Germania) 76

7. Stefan Luitz (Germania) 54

8. Adrian Pertl (Austria) 50

9. Filip Zubcic (Croazia) 48

10. Semyel Bissig (Svizzera) 45



Dove vedere slalom gigante Santa Caterina Valfurva, streaming gratis e diretta tv Coppa del Mondo Sci alpino maschile

Lo slalom gigante di Santa Caterina Valfurva, valido per la Coppa del Mondo di Sci Alpino maschile, sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD e in diretta streaming gratis su Rai Play, piattaforma disponibile tramite sito su pc e tramite app su mobile e tablet. Gli appassionati potranno seguire le due manches in diretta tv anche su Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player e DAZN.