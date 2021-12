Gigante Alta Badia 2021, tempi e classifiche dopo il weekend. Grande impresa dell’azzuro De Aliprandi che, arrivato secondo in una prova di Coppa del mondo per la prima volta in carriera, riporta l’Italia su un podio di Gigante maschile dopo 5 anni, conquistando il secondo posto in Alta Badia dietro all’austriaco Odermatt. Ecco tutti i tempi e le classifiche di questo weekend in Alto Adige.

L’urlo di De Aliprandini al cielo dell’Alta Badia, subito dopo aver domano sua maestà la Gran Risa, ha più di un significato. Per Luca e la sua crescita tecnica, ovviamente, costante e all’età di 31 anni finalmente arrivata a issarsi su un podio di una prova di Coppa del mondo. Ma anche per lo sci azzurro, che dopo lo straordinario momento che sta attraversando nella sua declinazione femminile, può dire di essere sempre più completo e competitivo. Non ci sono solo le ragazze, pur splendide; non c’è solo la velocità, pur ricca di soddisfazioni anche al maschile: nel Bel Paese si scia bene anche con la tecnica, e gli uomini, in questo caso De Aliprandini, sanno farlo bene.

Gigante Alta Badia 2021, le classifiche

In classifica generale Marco Odermatt scappa via a quota 633 punti, seguito da Matthias Mayer a 405 e da Aleksander Aamodt Kilde a 329. Il miglior italiano è De Aliprandini, 8° a 207, mentre Dominik Paris è 10° a 174. Odermatt ha ormai ipotecato la Coppa del Mondo di gigante: nella graduatoria di specialità è in testa con 380 punti, seguito da Kristoffersen a 213. Eccezionale Luca De Aliprandini, che anche grazie a questo secondo posto, ora è 3° a 207.

Coppa del Mondo, tempi degli atleti

Grazie al tempo di 2’27’’08, De Aliprandini, oltre ad aver conquistato per la prima volta in carriera un secondo posto in Coppa del mondo, ha riportato l’Italia su un podio maschile in Gigante esattamente 5 anni ed un giorno dall’ultima volta, regalando anche la prima soddisfazione stagionale alla squadra maschile azzurra. Meglio di lui è riuscito a fare solo l’austriaco Odermatt, che ha chiuso con 1’’01 di vantaggio sull’italiano; terzo il tedesco Schmid, arrivato sul traguardo a 8 centesimi da De Aliprandini, che nella seconda manche ha perso qualche decimo nella prima parte per poi gestire e difendere senza problemi nella sezione finale il secondo posto.

Dietro di lui Giovanni Borsotti 22esimo in 2’’29’07 e Simon Maurberger 25esimo in 2’’29’40. La coppa del mondo resta tra le Dolomiti italiane e passa in Trentino, a Madonna di Campiglio, per lo slalom speciale notturno lungo il famoso Canalone Miramonti di mercoledì sera. Domani e dopodomani le ragazze saranno invece impegnate a Courchevel per due slalom gigante.