Dopo aver disputato la prima discesa Cortina d’Ampezzo, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2022-2023 resta in Italia per la seconda delle tre gare in programma sull’Olympia delle Tofane: un’altra discesa Cortina d’Ampezzo. Quest’ultima rappresenta la ventiduesima prova del calendario e la statunitense Mikaela Shiffrin guida la classifica generale con 1245 punti. Ne ha 449 di vantaggio sulla slovacca Petra Vlhová e 564 sulla svizzera Lara Gut-Behrami.

A livello di specialità è la sesta gara stagionale e l’italiana Sofia Goggia primeggia nella relativa graduatoria, a quota 480. Ha 208 lunghezze di margine sulla slovena Ilka Štuhec e 262 sulla connazionale Elena Curtoni e l’elvetica Corinne Suter.

Discesa Cortina 2023, CdM di sci alpino femminile: dove vedere, orario e start list

La discesa Cortina d’Ampezzo sarà trasmessa in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C’è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+ ed eurosport.com. E’ in programma oggi sabato 21 gennaio e avrà luogo a partire dalle ore 10.00. Di seguito i pettorali di partenza designati per la seconda discesa Cortina:

1-30

1 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

2 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

3 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

4 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

5 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

6 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head

7 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

8 STUHEC Ilka 1990 SLO Kaestle

9 CURTONI Elena 1991 ITA Head

10 SUTER Corinne 1994 SUI Head

11 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

12 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

13 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

14 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

15 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

16 GISIN Michelle 1993 SUI Salomon

17 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

18 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

19 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

20 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

21 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

22 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

23 GAUCHÉ Laura 1995 FRA Head

24 FEST Nadine 1998 AUT Salomon

25 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

26 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer

27 DURRER Delia 2002 SUI Head

28 AGER Christina 1995 AUT Atomic

29 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

30 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

31-49

31 SUTER Juliana 1998 SUI Atomic

32 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

33 DOLMEN Elena 1997 ITA Salomon

34 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

35 ZANONER Monica 1999 ITA Head

36 HIRTL-STANGGASSINGER Katrin 1998 GER Head

37 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

38 MORENO Cande 2000 AND Head

39 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

40 CAILL Ania Monica 1995 ROU

41 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

42 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

43 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

44 MANGAN Tricia 1997 USA Head

45 SCHMITT Janine 2000 SUI Stoeckli

46 ERRARD Anouck 1999 FRA Salomon

47 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol

48 RUNGGALDIER Teresa 1999 ITA Head

49 SIMADER Sabrina 1998 KEN Head

ALBO D’ORO FEMMINILE OLYMPIA DELLE TOFANE

Discesa libera Cortina d’Ampezzo 1956-1997

1 febbraio 1956, VII Giochi Olimpici invernali: 1. Madeleine Berthod (Svizzera) 2. Frieda Dänzer (Svizzera) 3. Lucile Wheeler (Canada)

12 dicembre 1974, Coppa del Mondo 1974-1975: 1. Annemarie Moser-Pröll (Austria) 2. Cindy Nelson (USA) 3. Wiltrud Drexel (Austria)

16 dicembre 1975, Coppa del Mondo 1975-1976: 1. Evi Mittermaier (Germania Ovest) 2. Brigitte Totschnig (Austria) 3. Bernadette Zurbriggen (Svizzera)

15 dicembre 1976, Coppa del Mondo 1976-1977: 1. Annemarie Moser-Pröll (Austria) 2. Elena Matous (Lussemburgo) 3. Brigitte Totschnig (Austria)

9 gennaio 1993, Coppa del Mondo 1992-1993: 1. Regina Häusl (Germania) 2. Heidi Zurbriggen (Svizzera) 3. Katja Seizinger (Germania)

15 gennaio 1993, Coppa del Mondo 1992-1993: 1. Katja Seizinger (Germania) 2. Carole Merle (Francia) 3. Barbara Sadleder (Austria)

14 gennaio 1994, Coppa del Mondo 1993-1994: 1. Katja Seizinger (Germania) 2. Veronika Stallmaier (Austria) 3. Kate Pace-Lindsay (Canada)

20 gennaio 1995, Coppa del Mondo 1994-1995: 1. Michaela Gerg-Leitner (Germania) 2. Picabo Street (USA) 3. Katja Seizinger (Germania)

22 gennaio 1995, Coppa del Mondo 1994-1995: 1. Picabo Street (USA) 2. Barbara Merlin (Italia) 3. Katja Seizinger (Germania)

19 gennaio 1996, Coppa del Mondo 1995-1996: 1. Picabo Street (USA) 2. Pernilla Wiberg (Svezia) 3. Isolde Kostner (Italia)

20 gennaio 1996, Coppa del Mondo 1995-1996: 1. Isolde Kostner (Italia) 2. Picabo Street (USA) 3. Renate Götschl (Austria)

23 gennaio 1997, Coppa del Mondo 1996-1997: 1. Isolde Kostner (Italia), Heidi Zurbriggen (Svizzera) 3. Katja Seizinger (Germania)

Discesa libera Cortina d’Ampezzo 1998-2005

22 gennaio 1998, Coppa del Mondo 1997-1998: 1. Isolde Kostner (Italia) 2. Renate Götschl (Austria) 3. Florence Masnada (Francia)

21 gennaio 1999, Coppa del Mondo 1998-1999: 1. Régine Cavagnoud (Francia) 2. Isolde Kostner (Italia) 3. Hilde Gerg (Germania)

22 gennaio 2000, Coppa del Mondo 1999-2000: 1. Michaela Dorfmeister (Austria) 2. Renate Götschl (Austria) 3. Selina Heregger (Austria)

19 gennaio 2001, Coppa del Mondo 2000-2001: 1. Isolde Kostner (Italia) 2. Heidi Zurbriggen (Svizzera) 3. Régine Cavagnoud (Francia)

26 gennaio 2002, Coppa del Mondo 2001-2002: 1. Renate Götschl (Austria) 2. Isolde Kostner (Italia) 3. Daniela Ceccarelli (Italia)

18 gennaio 2003, Coppa del Mondo 2002-2003: 1. Renate Götschl (Austria) 2. Kirsten Clark (USA) 3. Michaela Dorfmeister (Austria)

17 gennaio 2004, Coppa del Mondo 2003-2004: 1. Hilde Gerg (Germania) 2. Renate Götschl (Austria) 3. Carole Montillet (Francia)

18 gennaio 2004, Coppa del Mondo 2003-2004: 1. Carole Montillet (Francia) 2. Renate Götschl (Austria) 3. Lindsey C. Kildow (USA)

15 gennaio 2005, Coppa del Mondo 2004-2005: 1. Renate Götschl (Austria) 2. Janica Kostelić (Croazia) 3. Lindsey C. Kildow (USA)

16 gennaio 2005, Coppa del Mondo 2004-2005: 1. Michaela Dorfmeister (Austria) 2. Renate Götschl (Austria) 3. Hilde Gerg (Germania)

Discesa libera Cortina d’Ampezzo 2006-2014

28 gennaio 2006, Coppa del Mondo 2005-2006: 1. Renate Götschl (Austria) 2. Julia Mancuso (USA) 3. Elisabeth Görgl (Austria)

20 gennaio 2007, Coppa del Mondo 2006-2007: 1. Renate Götschl (Austria) 2. Julia Mancuso (USA) 3. Marie Marchand-Arvier (Francia)

19 gennaio 2008, Coppa del Mondo 2007-2008: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Anja Pärson (Svezia) 3. Emily Brydon (Canada)

24 gennaio 2009, Coppa del Mondo 2008-2009: 1. Dominique Gisin (Svizzera) 2. Lindsey Vonn (USA) 3. Anja Pärson (Svezia)

23 gennaio 2010, Coppa del Mondo 2009-2010: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Maria Riesch (Germania) 3. Nadja Kamer (Svizzera), Anja Pärson (Svezia)

22 gennaio 2011, Coppa del Mondo 2010-2011: 1. Maria Riesch (Germania) 2. Julia Mancuso (USA) 3. Lindsey Vonn (USA)

14 gennaio 2012, Coppa del Mondo 2011-2012: 1. Daniela Merighetti (Italia) 2. Lindsey Vonn (USA) 3. Maria Höfl-Riesch (Germania)

19 gennaio 2013, Coppa del Mondo 2012-2013: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Tina Maze (Slovenia) 3. Leanne Smith (USA)

24 gennaio 2014, Coppa del Mondo 2013-2014: 1. Maria Höfl-Riesch (Germania) 2. Tina Weirather (Liechtenstein) 3. Nicole Schmidhofer (Austria)

25 gennaio 2014, Coppa del Mondo 2013-2014: 1. Tina Maze (Slovenia) 2. Marianne Kaufmann-Abderhalden (Svizzera) 3. Tina Weirather (Liechtenstein)

Discesa libera Cortina d’Ampezzo 2015-2023

16 gennaio 2015, Coppa del Mondo 2014-2015: 1. Elena Fanchini (Italia) 2. Larisa Yurkiw (Canada) 3. Viktoria Rebensburg (Germania)

18 gennaio 2015, Coppa del Mondo 2014-2015: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Elisabeth Görgl (Austria) 3. Daniela Merighetti (Italia)

23 gennaio 2016, Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Larisa Yurkiw (Canada) 3. Lara Gut (Svizzera)

28 gennaio 2017, Coppa del Mondo 2016-2017: 1. Lara Gut (Svizzera) 2. Sofia Goggia (Italia) 3. Ilka Štuhec (Slovenia)

19 gennaio 2018, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Sofia Goggia (Italia) 2. Lindsey Vonn (USA) 3. Mikaela Shiffrin (USA)

20 gennaio 2018, Coppa del Mondo 2017-2018: 1. Lindsey Vonn (USA) 2. Tina Weirather (Liechtenstein) 3. Jacqueline Wiles (USA)

18 gennaio 2019, Coppa del Mondo 2018-2019: 1. Ramona Siebenhofer (Austria) 2. Ilka Štuhec (Slovenia) 3. Stephanie Venier (Austria)

19 gennaio 2019, Coppa del Mondo 2018-2019: 1. Ramona Siebenhofer (Austria) 2. Nicole Schmidhofer (Austria) 3. Ilka Štuhec (Slovenia)

13 febbraio 2021, Mondiali 2021: 1. Corinne Suter (Svizzera) 2. Kira Weidle (Germania) 3. Lara Gut-Behrami (Svizzera)

22 gennaio 2022, Coppa del Mondo 2021-2022: 1. Sofia Goggia (Italia) 2. Ramona Siebenhofer (Austria) 3. Ester Ledecká (Rep. Ceca)

20 gennaio 2023, Coppa del Mondo 2022-2023: 1. Sofia Goggia (Italia) 2. Ilka Štuhec (Slovenia) 3. Kira Weidle (Germania)