La presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, il gigante Soelden. L'evento è previsto per il 29 ottobre e vale come prima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Lo svizzero Marco Odermatt si è imposto nella scorsa edizione.

Il Gigante Soelden aprirà la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Come accade quasi sempre dal 1993, è l'evento austriaco sulla pista Rettenbach ad aprire le danze: è previsto domenica 29 ottobre, con la prima manche che inizierà alle ore 10.00 e la seconda che avrà luogo a partire dalle 13.00.

Lo svizzero Marco Odermatt è il campione uscente sia della Coppa del Mondo generale che di quella di slalom gigante, avendole conquistate rispettivamente per la terza e la seconda volta in carriera.

Gigante Soelden 2023, CdM di sci alpino maschile: dove vedere in tv e startlist

Il gigante Soelden è visibile in diretta simultanea in diretta simultanea da Rai Sport (in chiaro) e da Eurosport. C'è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+, eurosport.com, TIM Vision, Sky Go e NOW TV.

STARTLIST

