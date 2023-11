Discesa libera Zermatt Cervinia 2023, dove vedere Coppa del Mondo di sci alpino maschile LIVE: DIRETTA tv gratis, orario e startlist

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, la discesa libera Zermatt Cervinia. L'evento si disputa l'11 novembre e vale come prima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Si tratta della prima edizione in questa località.

La discesa libera Zermatt Cervinia inaugurerà la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024, dopo che lo slalom gigante Soelden è stato annullato durante la prima manche a causa di un fortissimo vento. Con l'incognita maltempo ancora presente, dovrebbe essere l'evento svizzero-italiano (sulla pista Gran Becca) a far partire la stagione: è in programma oggi domenica 29 ottobre, con la partenza fissata per le ore 11.30.

Lo svizzero Marco Odermatt è il campione uscente sia della Coppa del Mondo generale, mentre il norvegese Aleksander Aamodt Kilde lo è di quella di specialità. Entrambi l'hanno conquistata per la seconda volta in carriera.

Discesa libera Zermatt Cervinia 2023, CdM di sci alpino maschile: dove vedere in tv e streaming gratis

La discesa libera Zermatt Cervinia è visibile in diretta simultanea in diretta simultanea da Rai Sport (in chiaro) e da Eurosport. C'è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+, eurosport.com, TIM Vision, Sky Go e Now TV.

