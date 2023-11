Slalom Levi 2023, dove vedere Coppa del Mondo di sci alpino femminile LIVE: DIRETTA tv gratis, orario e startlist

Tennis: la presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, lo slalom Levi. L'evento si disputa l'11 novembre e vale come seconda tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. La statunitense Mikaela Shiffrin ha vinto entrambi gli slalom speciali della scorsa edizione.

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 prosegue, dopo aver disputato lo slalom gigante di Soelden (Austria). La seconda gara della stagione è il primo slalom Levi e si svolgerà sulla pista finlandese Levi Black: è in programma sabato 11 novembre, con la prima manche che inizierà alle ore 10.00 (11.00 locali) e la seconda che avrà luogo a partire dalle 13.00 (14.00).

La statunitense Mikaela Shiffrin è il campionessa uscente sia della Coppa del Mondo generale che di quella di slalom speciale, avendole vinto rispettivamente per la quinta e la settima volta in carriera.

Slalom Levi 2023, CdM di sci alpino femminile: dove vedere in tv e streaming gratis

Lo slalom Levi è visibile in diretta simultanea in diretta simultanea da Rai Sport (in chiaro) e da Eurosport. C'è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+, eurosport.com, TIM Vision, Sky Go e Now TV.

