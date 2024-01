Discesa libera Kitzbuehel 2024, dove vedere Coppa del Mondo di sci alpino maschile LIVE: DIRETTA tv gratis, orario e STARTLIST

La presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, la prima discesa libera Kitzbuehel. L'evento si disputerà il 20 gennaio e vale come diciottesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Il francese Cyprien Sarrazin si è imposto nella prima gara di quest'anno.

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024 resta in Austria, dopo aver disputato la prima discesa a Kitzbuehel. La diciottesima gara di questa stagione sarà quindi un'altra discesa libera Kitzbuehel e si svolgerà nuovamente sulla mitica pista Streif. E' in programma sabato 20 gennaio, con la partenza che avrà luogo a partire dalle ore 11.30.

Saranno otto gli azzurri al via: Benjamin Jacques Alliod, Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Christof Innerhofer, Nicolò Molteni, Dominik Paris, Florian Schieder e Pietro Zazzi.

Lo svizzero Marco Odermatt guida la classifica generale di Coppa del Mondo, con 1076 punti: ne ha 516 di vantaggio sul francese Cyprien Sarrazin e 692 sull'austriaco Manuel Feller. Il leader della specialità è sempre il fuoriclasse elvetico, con ventisei lunghezze di margine su Sarrazin e 167 su Paris.

Discesa libera Kitzbuehel, CdM di sci alpino maschile: dove vedere in tv e streaming gratis

La seconda discesa libera Kitzbuehel sarà trasmessa in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C'è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+, eurosport.com, TIM Vision, Sky Go e Now TV.

STARTLIST 2ª DISCESA LIBERA KITZBUEHEL

VIDEO VINCITORE 1ª GARA 2024

CLASSIFICA GENERALE

1. Marco Odermatt (Svizzera) 1076 punti

2. Cyprien Sarrazin (Francia) 560

3. Marco Schwarz (Austria) 464 [infortunato]

4. Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) 440 [infortunato]

5. Manuel Feller (Austria) 384

7. Dominik Paris (Italia) 319

CLASSIFICA DI SPECIALITA'