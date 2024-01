Slalom Kitzbuehel 2024, dove vedere Coppa del Mondo di sci alpino maschile LIVE: DIRETTA tv gratis, orario e STARTLIST

La presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, lo slalom Kitzbuehel. L'evento si disputerà il 21 gennaio e vale come diciannovesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Lo svizzero Daniel Yule si è imposto nell'edizione dello scorso anno.

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024 è ancora di scena in Austria, dopo aver disputato le due discesa a Kitzbuehel. La diciannovesima gara di questa stagione sarà lo slalom Kitzbuehel e si svolgerà sulla pista Ganslern. E' in programma domenica 21 gennaio, con la prima manche prevista per le ore 10.30 e con la seconda che avrà luogo a partire dalle 13.30.

Saranno sei gli azzurri al via: Corrado Barbera, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger, Tommaso Sala e Alex Vinatzer.

Lo svizzero Marco Odermatt guida la classifica generale di Coppa del Mondo, con 1156 punti: ne ha 496 di vantaggio sul francese Cyprien Sarrazin e 764 sull'austriaco Vincent Kriechmayr. Il leader della specialità è l'austriaco Manuel Feller (a quota 345), con 153 lunghezze di margine sul norvegese Atle Lie McGrath e 193 sul francese Clement Noel.

Slalom Kitzbuehel, CdM di sci alpino maschile: dove vedere in tv e streaming gratis

Lo slalom Kitzbuehel sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C'è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+, eurosport.com, TIM Vision, Sky Go e Now TV.

STARTLIST SLALOM KITZBUEHEL

CLASSIFICA GENERALE

1. Marco Odermatt (Svizzera) 1156 punti

2. Cyprien Sarrazin (Francia) 660

3. Marco Schwarz (Austria) 464 [infortunato]

4. Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) 440 [infortunato]

5. Vincent Kriechmayr (Austria) 392

7. Dominik Paris (Italia) 379

CLASSIFICA DI SPECIALITA'