Gigante Finali Saalbach 2024, dove vedere Coppa del Mondo di sci alpino maschile LIVE oggi: DIRETTA tv gratis, orario e STARTLIST

La presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, lo slalom gigante Finali Saalbach. L'evento si disputerà il 16 marzo e vale come trentatreesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024. Marco Odermatt si è imposto nell'edizione dello scorso anno, disputata a Soldeu.

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024 si sposta nuovamente in Austria, con le gare tecniche che inaugurano le Finali in quel di Saalbach-Hinterglemm. La trentatreesima gara di questa stagione sarà quindi lo slalom gigante Finali Saalbach e si svolgerà sulla pista "Schneekristall/Zwoelfer". E' in programma oggi sabato 16 marzo, con la prima manche che inizierà alle ore 09.00 e la seconda che avrà luogo a partire dalle 12.00.

Saranno quattro gli azzurri al via: Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite e Alex Vinatzer. Alle fasi conclusive della CdM possono partecipare i primi venticinque della graduatoria di specialità (gli infortunati non sono sostituibili), il Campione del Mondo juniores e tutti coloro che hanno realizzato almeno 500 punti.

Marco Odermatt ha già vinto la classifica generale di Coppa del Mondo, conquistando fino ad ora ben 1902 punti: ne ha 1056 di vantaggio su Manuel Feller e 1059 su Loic Meillard. Il leader di gigante è sempre il fuoriclasse svizzero (a quota 900), con 530 lunghezze di margine su Filip Zubcic e 532 su Meillard. Odermatt è alla ricerca dell'en plein di gare vinte nella specialità, avendo già conquistato la Coppa per il terzo anno consecutivo.

Gigante Finali Saalbach 2024, CdM di sci alpino maschile: dove vedere in tv e streaming gratis

Lo slalom gigante Finali Saalbach sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C'è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+, eurosport.com, TIM Vision, Sky Go e Now TV.

STARTLIST GIGANTE FINALI SAALBACH

1-23

1 1996 SUI MEILLARD Loic Rossignol

2 1997 SUI ODERMATT Marco Stoeckli

3 1993 CRO ZUBCIC Filip Atomic

4 1992 SLO KRANJEC Zan Rossignol

5 1994 NOR KRISTOFFERSEN Henrik Van Deer Racing

6 1989 SUI TUMLER Thomas Stoeckli

7 2001 NOR STEEN OLSEN Alexander Rossignol

8 2000 NOR McGRATH Atle Lie Head

9 1990 ITA DE ALIPRANDINI Luca Salomon

10 1998 USA RADAMUS River Rossignol

11 1992 AUT FELLER Manuel Atomic

12 1995 AND VERDU' Joan Head

13 1994 GER SCHMID Alexander Head

14 1992 SUI CAVIEZEL Gino Dynastar

15 1999 ITA VINATZER Alex Atomic

16 1994 FRA FAVROT Thibaut Dynastar

17 1991 AUT BRENNSTEINER Stefan Fischer

18 1996 NOR HAUGAN Timon Van Deer Racing

19 1997 AUT HAASER Raphael Fischer

20 1998 BEL MAES Sam Voelkl

21 2001 ITA DELLA VITE Filippo Rossignol

22 1990 ITA BORSOTTI Giovanni Rossignol

23 2003 USA SARCHETT Ryder Dynastar

CLASSIFICA GENERALE

1. MARCO ODERMATT (Svizzera) 1902 punti

2. Manuel Feller (Austria) 846

3. Loïc Meillard (Svizzera) 843

4. Cyprien Sarrazin (Francia) 684

5. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 673

7. Dominik Paris (Italia) 499

CLASSIFICA DI SPECIALITA'