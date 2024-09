Slalom Finali Saalbach 2024, dove vedere Coppa del Mondo di sci alpino femminile LIVE oggi: DIRETTA tv gratis, orario e STARTLIST

La presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, lo slalom Finali Saalbach. L'evento avrà luogo il 16 marzo e vale come trentaseiesima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Petra Vlhova si è imposta nell'edizione dello scorso anno, disputata a Soldeu.

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 si sposta nuovamente in Austria, per inaugurare con le gare tecniche la fase conclusiva in quel di Saalbach-Hinterglemm. La trentaseiesima gara stagionale sarà lo slalom Finali Saalbach e si svolgerà sulla pista "Schneekristall/Zwoelfer". E' in programma oggi sabato 16 marzo, con la prima manche prevista per le ore 10.30 e la seconda che avrà luogo a partire dalle 13.30.

Ci sarà soltanto un'azzurra al cancelletto di partenza, ossia Martina Peterlini. Alle fasi conclusive della CdM possono partecipare le prime venticinque della graduatoria di specialità (le infortunate non sono sostituibili), la Campionessa del Mondo juniores e tutte coloro che hanno realizzato almeno 500 punti.

Mikaela Shiffrin ha già conquistato la graduatoria della Coppa del Mondo di specialità, con 730 punti: ne ha 225 di vantaggio su Petra Vlhova e 238 su Lena Duerr. La leader della classifica generale (a quota 1654) è Lara Gut-Behrami, con 282 lunghezze di margine su Brignone e 345 su Mikaela Shiffrin.

Slalom Finali Saalbach 2024, CdM di sci alpino femminile: dove vedere in tv e streaming gratis

Lo slalom Finali Saalbach sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C'è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+, eurosport.com, TIM Vision, Sky Go e Now TV.

STARTLIST SLALOM FINALI SAALBACH

1-23

1 1992 SWE HECTOR Sara Head

2 1991 SWE SWENN LARSSON Anna Head

3 1991 GER DUERR Lena Head

4 1997 AUT LIENSBERGER Katharina Rossignol

5 1995 USA SHIFFRIN Mikaela Atomic

6 2004 CRO LJUTIC Zrinka Rossignol

7 1993 SUI GISIN Michelle Salomon

8 1998 CAN NULLMEYER Ali Atomic

9 1997 CRO POPOVIC Leona Voelkl

10 1998 SUI MEILLARD Melanie Rossignol

11 1996 AUT TRUPPE Katharina Voelkl

12 1997 AUT GALLHUBER Katharina Atomic

13 1995 AUT HUBER Katharina Fischer

14 1994 USA MOLTZAN Paula Rossignol

15 1999 SUI RAST Camille Head

16 2003 LAT GERMANE Dzenifera Head

17 1997 SLO SLOKAR Andreja Nordica

18 2002 FRA POGNEAUX Chiara Rossignol

19 2001 SLO DVORNIK Neja Fischer

20 1995 NOR HOLTMANN Mina Fuerst Atomic

21 1992 CZE DUBOVSKA Martina Kaestle

22 1997 ITA PETERLINI Martina Rossignol

23 2006 ALB COLTURI Lara Blizzard

VIDEO HIGHLIGHTS GARA 2023

CLASSIFICA GENERALE

1. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 1654 punti

2. Federica Brignone (Italia) 1372

3. Mikaela Shiffrin (USA) 1309

4. Sara Hector (Svezia) 878

5. Petra Vlhová (Slovacchia) 802 [infortunata]

6. Sofia Goggia (Italia) 792 [infortunata]

CLASSIFICA DI SPECIALITA'