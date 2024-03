Super G Finali Saalbach 2024, dove vedere Coppa del Mondo di sci alpino femminile LIVE oggi: DIRETTA tv gratis, orario e STARTLIST

La presentazione e tutte le informazioni utili su dove seguire, in diretta televisiva e streaming, il super G Finali Saalbach. L'evento avrà luogo il 22 marzo e vale come trentottesima tappa della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Lara Gut-Behrami si è imposta nell'edizione dello scorso anno, disputata a Soldeu.

La Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024 è ancora di scena in Austria, proseguendo la fase conclusiva in quel di Saalbach-Hinterglemm. La trentottesima gara stagionale sarà il super G Finali Saalbach e si svolgerà sulla pista Ulli Maier. E' in programma oggi venerdì 22 marzo, con la partenza che avrà luogo a partire dalle ore 10.00.

Saranno quattro le azzurre al cancelletto di partenza: Marta Bassino, Federica Brignone, Roberta Melesi e Laura Pirovano. Alle fasi conclusive della CdM possono partecipare le prime venticinque della graduatoria di specialità (le infortunate non sono sostituibili), la Campionessa del Mondo juniores e tutte coloro che hanno realizzato almeno 500 punti.

Lara Gut-Behrami guida la graduatoria della Coppa del Mondo di specialità, con 540 punti: ne ha sessantanove di vantaggio su Cornelia Huetter e settantaquattro su Brignone. La fuoriclasse svizzera ha già fatto sua la classifica generale (a quota 1680), con 208 lunghezze di margine sulla campionessa italiana e 271 su Mikaela Shiffrin.

Super G Finali Saalbach 2024, CdM di sci alpino femminile: dove vedere in tv e streaming gratis

Il super G Finali Saalbach sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport (in chiaro) che da Eurosport. C'è anche la possibilità di usufruire dei servizi streaming quali RaiPlay, DAZN, Discovery+, eurosport.com, TIM Vision, Sky Go e Now TV.

STARTLIST SUPER G FINALI SAALBACH

1-21

1 1996 ITA MELESI Roberta Dynastar

2 1995 FRA GAUCHE' Laura Head

3 1997 ITA PIROVANO Laura Head

4 1996 GER WEIDLE Kira Rossignol

5 2002 USA MACUGA Lauren Rossignol

6 1992 AUT PUCHNER Mirjam Atomic

7 1996 ITA BASSINO Marta Salomon

8 1995 CZE LEDECKA Ester Kaestle

9 1991 SUI GUT-BEHRAMI Lara Head

10 1994 FRA MIRADOLI Romane Dynastar

11 1992 AUT HUETTER Cornelia Head

12 1998 NOR LIE Kajsa Vickhoff Head

13 1993 AUT VENIER Stephanie Head

14 1992 NOR MOWINCKEL Ragnhild Head

15 1990 ITA BRIGNONE Federica Rossignol

16 1995 AUT AGER Christina Atomic

17 2001 NZL ROBINSON Alice Salomon

18 1995 AUT RAEDLER Ariane Head

19 1999 BIH MUZAFERIJA Elvedina Atomic

20 1993 SUI GISIN Michelle Salomon

21 1995 SUI SUTER Jasmina Stoeckli

VIDEO HIGHLIGHTS GARA 2023

CLASSIFICA GENERALE

1. LARA GUT-BEHRAMI (Svizzera) 1680 punti

2. Federica Brignone (Italia) 1472

3. Mikaela Shiffrin (USA) 1409

4. Sara Hector (Svezia) 922

5. Petra Vlhová (Slovacchia) 802 [infortunata]

6. Sofia Goggia (Italia) 792 [infortunata]

CLASSIFICA DI SPECIALITA'