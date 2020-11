Il ritorno in grande stile di Roman Reigns ha riportato il Mastino in cima alla lista delle superstars della WWE. La sua trasformazione in personaggio senza scrupoli piace ai fan dello show di Smackdown e l’aiuto di Paul Heyman sta aiutando il lottatore a ritrovare il successo sul ring.

Il futuro di Roman Reigns appare però incerto. Dopo la faida in famiglia con Jay Uso, conclusa a favore di Reigns con lo spettacolare finale del match Hell in a cell, il Tribal Chief della famiglia Anoa’i è a caccia di rivali all’altezza.

I possibili rivali di Roman Reigns

Un’analisi di Dave Meltzer del Wrestling Observer pone l’accento sul fatto che dopo la prossima sfida dei campioni (probabilmente contro Randy Orton – ndr), la WWE faticherà a trovare una rivalità duratura e convincente per Roman Reigns. I grandi rivali possibili non sembrano al momento attendibili, Daniel Brayn è uscito letteralmente con le ossa rotte contro Jay Uso. Quest’ultimo ha sconfitto anche Kevin Owens. Resta quindi aperta l’ipotesi di cercare lottatori nel roster rosso oppure di far ritornare in auge la sfida contro Baron Corbin o Seth Rollins.

Vince McMahon dovrà inventarsi qualcosa d’importante per tenere sulla cresta dell’onda il suo campione più rappresentativo di Smackdown.