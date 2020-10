Dopo le prime anticipazioni su Wrestlemania 37, aumentano i rumors intorno all’evento più atteso dell’anno della WWE. Come anticipato, la prima novità è rappresentata dalla presenza del pubblico al Raymond James di Tampa, in Florida. Il cambio sede non è l’unica news, Vince McMahon è pronto a presentare tante chicche per rilanciare uno spettacolo che ha sofferto le restrizioni causata dalla pandemia Covid-19.

Wrestlemania 37: i grandi ritorni previsti

Come riportato dal sito Sportkeeda si lavora ai ritorni di John Cena e The Undertaker. Le due leggende in caso di partecipazione, sicuramente avranno un match da cartello (magari un incontro contro Il Maligno – ndr). Non solo le star maschili, Vince McMahon vuole un rientro in grande stile per Becky Lynch. Il sito di Wrestling News.co svela i piani della WWE che prevedono a Wrestlemania 37 una faida tra “The Man” e Ronda Rousey.

La vendetta di Edge e la sfida a The Rock

Secondo il sito Ringsitenews, Randy Orton dovrebbe strappare la cintura di campione a Drew McIntyre e successivamente difendere il titolo di campione WWE contro Edge.

Roman Reigns, intervistato recentemente da ESPN, ha dichiarato: “Voglio davvero questo match con The Rock ma ad essere onesto non sono nervoso. Credo di essere adatto per questo ruolo, come ho detto sono su un buon livello adesso. Ogni giorno per me significa lavoro, sapete cosa intendo? Lavoro ogni singolo giorno, cerco di insegnarlo ai ragazzi. Ad essere sincero non credo che Braun Strowman meriti questa occasione. L’ho già battuto, ho vinto il titolo universale e voglio mantenerlo”. Possibile sfida a Wrestlemania 37 fra Reigns e The Rock?