Nella notte è stato sorteggiato il tabellone maschile del Masters 1000 di Cincinnati (Western & Southern Open per motivi di sponsorizzazione, 4.2 milioni di dollari di montepremi) giunto alla 119esima edizione e importante perchè sarà il primo torneo del circuito Atp dopo la sospensione di quasi sei mesi a causa dell’emergenza Covid-19. Quest’anno la location non sarà la solita, ovvero la Linder Family Tennis Center di Mason vicino Cincinnati (Ohio), ma la USTA Billie Jean King National Tennis Center a New York, dove si disputano gli US Open, questo per per evitare eccessivi spostamenti dei giocatori in vista dello Slam newyorchese in programma dal 31 agosto al 13 settembre.

Il tabellone è composto da 56 giocatori con le prime otto teste di serie che cominceranno il loro percorso direttamente dal secondo turno grazie al bye al loro disposizione; questi i magnifici otto:

1) Djokovic

2) Thiem

3) Medvedev

4) Tsitsipas

5) Zverev

6) Berrettini

7) Goffin

8) Bautista Augut

Per quanto riguarda il sorteggio, il serbo Djokovic esordirà contro il vincente tra Paul e un qualificato, mentre Thiem se la vedrà con chi avrà la meglio tra Krajinovic e un qualificato. Tra gli incontri più interessanti di primo turno troviamo Shapovalov-Cilic, Paire-Coric, Tiafoe-Raonic e Querrey-Raonic. L’azzurro Berrettini comincerà almeno sulla carta in maniera soft visto che scenderà in campo contro il vincente del match tra due qualificati o lucky loser, mentre Sonego sarà opposto allo statunitense Sandgren, arrivato ai quarti di finale all’ultimo Australian Open.

Questi gli ottavi teorici:

[1] N. Djokovic vs [15] F. Auger-Aliassime

[12] D. Shapovalov vs [7] D. Goffin

[3] D. Medvedev vs [13] C. Garin

[11] K. Khachanov vs [8] R. Bautista Agut

[6] M. Berrettini vs [9] D. Schwartzman

[16] J. Isner vs [4] S. Tsitsipas

[5] A. Zverev vs [10] A. Rublev

[10] G. Dimitrov vs [2] D. Thiem

Tabellone Masters 1000 Cincinnati

(1) Djokovic vs bye

Q vs (WC) Paul

(WC) Sandgren vs Sonego

(15) Auger-Aliassime vs Basilashvili

(12) Shapovalov vs Cilic

Struff vs de Minaur

Paire vs Coric

(7) Goffin vs bye

(3) Medvedev vs bye

Q vs Q

Q vs Fritz

(13) Garin vs Q

(11) Khachanov vs Bublik

Carreno Busta vs Lajovic

Q vs Gasquet

(8) Bautista Agut vs bye

(6) Berrettini vs bye

Q vs Q

Q vs Opelka

Ruud vs (9) Schwartzman

(16) Isner vs Hurkacz

Mannarino vs Millman

Edmund vs (PR) Anderson

(4) Tsitsipas vs bye

(5) Zverev vs bye

(WC) Tiafoe vs (WC) Murray

Querrey vs Raonic

Evans vs (10) Rublev

(14) Dimitrov vs Humbert

Q vs Q

Krajinovic vs Q

(2) Thiem vs bye