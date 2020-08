Nella tarda serata di ieri è stato sorteggiato il tabellone degli US Open 2020, un edizione che vedrà parecchie defezioni vista l’emergenza Covid-19 che ha stravolta l’intera stagione tennistica e non solo. I forfait principali sono quelli di Nadal, Federer, Wawrinka, Kyrgios, Monfils, Nishikori e l’azzurro Fognini. Le prime quattro teste di serie del seeding sono Djokovic, Thiem, Medvedev e Tsitsipas, senza dimenticare il nostro Berrettini (numero sei).

Tabellone US Open, commento al tabellone

Il serbo Djokovic esordirà contro il bosniaco Dzumhur, più soft sulla carta il primo turno per Thiem che affronterà lo spagnolo Munar non particolarmente pericoloso sul veloce, mentre Medvedev e Tsitsipas giocheranno rispettivamente contro l’argentino Delbonis e l’iberico Ramos-Vinolas. Teoricamente anche l’esordio di Berrettini non dovrebbe essere particolarmente complicato visto che se la dovrà vedere contro il quasi trentaseienne giapponese Soeda. Tutto sommato un sorteggio buono per gli azzurri, eccezion fatta per il giovane Sinner che incrocerà la testa di serie numero 11, vale a dire il russo Khachanov e in parte per per Seppi che è stato sorteggiato con l’americano Tiafoe molto insidioso sul veloce e per Sonego che incontrerà Mannarino (testa di serie numero 32). Invece per il redivivo Murray ci sarà l’ostacolo nipponico Nishioka.

Tra gli incontri più interessanti di primo turno troviamo il derby statunitense Isner-Johnson, Opelka-Goffin, Gojowczyk-Hurkacz, Anderson-Zverev, Millman-Basilashvili e Karlovic-Gasquet.

US Open 2020, il primo turno degli azzurri

[6] M. Berrettini vs G. Soeda

L. Sonego vs [32] A. Mannarino

J. Sinner vs [11] K. Khachanov

G. Mager vs M. Kecmanovic

S. Travaglia vs J. Thompson

A. Seppi vs F. Tiafoe

S. Caruso vs J. Duckworth

M. Cecchinato vs L. Harris

P. Lorenzi vs B. Nakashima

F. Gaio vs R. Berankis

Questi invece i teorici ottavi di finale in ordine di tabellone

[1] N. Djokovic vs [16] J. Isner

[12] D. Shapovalov vs [7] D. Goffin

[4] S. Tsitsipas vs [13] C. Garin

[9] D. Schwartzman vs [5] A. Zverev

[6] M. Berrettini vs [10] A. Rublev

[14] G. Dimitrov vs [3] D. Medvedev

[8] R. Bautista Agut vs [11] K. Khachanov

[15] F. Auger-Aliassime vs [2] D. Thiem

Tabellone US Open 2020: il tabellone completo

PARTE ALTA

(1) Djokovic vs Dzumhur

Edmund vs Bublik

Sousa vs Mmoh

Martinez vs (28) Struff

(20) Carreno Busta vs Uchiyama

Krueger vs Sousa

Gaio vs Berankis

Johnson vs (16) Isner

(12) Shapovalov vs Korda

Kwiatowski vs Kwon

Safwat vs Simon

Koepfer vs (19) Fritz

(26) Krajinovic vs Ymer

Giron vs Polmans

L. Harris vs Cecchinato

Opelka vs (7) Goffin

(4) Tsitsipas vs Ramos Vinolas

Cressy vs Kovalik

Londero vs Donskoy

Andujar vs (27) Coric

(18) Lajovic vs Gerasimov

Travaglia vs Thompson

Balazs vs Kukushkin

Blanch vs (13) Garin

(9) Schwartzman vs Norrie

Jung vs Coria

Davidovich Fokina vs Novak

Gojowczyk vs (24) Hurkacz

(32) Mannarino vs Sonego

Sock vs Cuevas

Lorenzi vs Nakashima

Anderson vs (5) Zverev

PARTE BASSA

(6) Berrettini vs Soeda

Sugita vs Humbert

Ruusuvuori vs Bedene

McDonald vs (30) Ruud

(17) Paire vs Majchrzak

Caruso vs Duckworth

Daniel vs Barrere

Chardy vs (10) Rublev

(14) Dimitrov vs Paul

Fucsovics vs Dellien

Tiafoe vs Seppi

Millman vs (22) Basilashvili

(29) Pella vs Wolf

Lopez vs Carballes Baena

O’Connell vs Djere

Delbonis vs (3) Medvedev

(8) Bautista Agut vs Sandgren

Mager vs Kecmanovic

Pospisil vs Kohlschreiber

L. Mayer vs (25) Raonic

(21) De Minaur vs Martin

Karlovic vs Gasquet

Kuznetsov vs Querrey

Sinner vs (11) Khachanov

(15) Auger-Aliassime vs Monteiro

Murray vs Nishioka

Moutet vs Vesely

Seyboth Wild vs (23) Evans

(31) Cilic vs Kudla

Gombos vs Albot

Nagal vs Klahn

Munar vs (2) Thiem