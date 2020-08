Tennis, Masters 1000 Cincinnati: programma del torneo e dove vederlo in tv e streaming

Domani 20 agosto alle ore 17 partirà il Masters 1000 di Cincinnati con le qualificazioni sia del torneo maschile sia di quello femminile; ricordiamo che il torneo sul cemento americano si disputerà non nell’Ohio ma sui campi di Flushing Meadows, questa decisione è stata presa per l’emergenza Covid-19. I tabelloni principali verranno sorteggiati nella notte italiana tra giovedì e venerdì (ore 00.30) con i match del primo turno che avranno inizio sabato 22 (finali il 28). Nella scorsa stagione a trionfare in campo maschile è stato il russo Medvedev grazie alla vittoria in finale sul belga Goffin (7-6, 6-4, il risultato finale), mentre in campo femminile vittoria della statunitense Keys che nell’ultimo atto ha avuto la meglio per 7-5, 7-6 sulla russa Kuznetsova.

Saranno due gli azzurri presenti in tabellone, ovvero Matteo Berrettini (testa di serie numero sei) e Lorenzo Sonego, con quest’ultimo che grazie all’ultimo momento del forfait del giapponese Nishikori (positivo al Coronavirus) ha evitato le qualificazioni a cui dovranno partecipare Sinner, Mager, Travaglia e Seppi.

Tra le donne presenti Giorgi e Paolini che però saranno costrette ad entrare in tabellone attraverso le qualificazioni; da segnalare la presenza della belga Clijsters, vincitrice del torneo nel 2010, che giocherà il torneo grazie ad una wild card.

Masters 1000 Cincinnati, il skyprogramma del torneo

(Orario italiano)

Giovedì 20 agosto, ore 17: Qualificazioni maschili e femminili

Venerdì 21 agosto, ore 17: Qualificazioni maschili e femminili

Sabato 22 agosto, ore 17: 1° turno maschile e femminile

Domenica 23 agosto, ore 17: 1° turno maschile e femminile

Lunedì 24 agosto, ore 17: 2° turno maschile e femminile

Martedì 25 agosto, ore 17: Ottavi maschili e femminili

Mercoledì 26 agosto, ore 17: Quarti maschili e femminili

Giovedì 27 agosto, ore 17: Semifinali singolare femminile

Giovedì 27 agosto, ore 21: Semifinali singolare maschile

Venerdì 28 agosto, ore 20: Finale singolare femminile

Venerdì 28 agosto, ore 22: Finale singolare maschile

Masters 1000 Cincinnati, diretta tv e streaming

Il Masters 1000 di Cincinnati sarà visibile su Sky, i cui canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (canale 201 del decoder Sky e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport Arena (canale 204 del decoder); per gli abbonati al canale satellitare il torneo sarà a disposizione anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store.

Altra opzione sarà quella di Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere lo sport attraverso l’acquisizione di un ticket, questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.