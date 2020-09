Berrettini-Humbert: dove vedere in tv e streaming 2° turno Us Open

Oggi alle ore si disputerà il match tra Berrettini-Humbert, match di secondo turno degli Us Open che in questa edizione si sta giocando a porte chiuse per l’emergenza Covid-19.

Berrettini-Humbert, presentazione del match

Il tennista romano nel primo turno vittorioso in tre set contro il giapponese Soeda, ha dimostrato una buona forma soprattutto al servizio con 18 ace, il 64% sulla prima di servizio e il 94% dei punti con la prima palla (47 su 50), vincendo addirittura 12 degli ultimi 13 punti del match. Ora i livello si alza, perchè il ventiduenne transalpino numero 42 del ranking Atp, è avversario molto ostico con la sua battuta molto pericolosa e i colpi da fondo campo piuttosto incisivi; sicuramente uno dei giovani prospetti più interessanti di questi ultimi anni. Anche Humbert all’esordio ha sconfitto un tennista giapponese (Sugita) in tre set abbastanza veloci.

Tra i due giocatori non ci sono precedenti e chi avrà la meglio nella gara odierna, nei sedicesimi di finale in programma sabato, scenderà in campo per incontrare il vincente dell’altra partita di secondo turno che vedrà sfidarsi due tennisti scandinavi, ovvero il norvegese Ruusuvuori e il norvegese Ruud.

Berrettini-Humbert, dove vedere il match in tv e streaming

SEGUI BERRETTINI-HUMBERT IN DIRETTA STREAMING SU DAZN

Il match di secondo turno degli US Open Berrettini-Humbert, in programma sul campo 17 dopo quello tra Muguruza-Pironkova e Rublev-Barrere, comincerà intorno alle ore 22 italiane (le 16 a New York) e sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 (canale 211 del decoder Sky) e in diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste), il canale a pagamento di Eurosport dove la fruizione è possibile sottoscrivendo un abbonamento mensile o annuale (pass mensile €7.99, annuale €4.99 per 12 mesi, se si paga tutto subito €45.89).

L’incontro potrà essere visto sempre in streaming anche su Eurosport.com, dove sarà fruibile la visione utilizzando le stesse credenziali di Eurosport Player ed inoltre anche sulla piattaforma DAZN (per chi è in possesso dell’abbonamento alla piattaforma), sempre sul canale Eurosport 2.