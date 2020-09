Dove vedere Berrettini-Coria: streaming gratis e diretta tv, 2° turno Masters 1000 Roma

Domani mattina alle ore 11 sul campo principale del Foro Italico, si disputerà il match Berrettini-Coria, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Roma, che in questa stagione è stato programmato a fine estate a causa dell’emergenza Covid-19 che ha stravolto il calendario 2020 del circuito Atp.

Berrettini-Coria, presentazione del match

Il tennista azzurro (testa di serie numero 4) che giocherà nella sua città natale anche se con gli spalti vuoti, vorrà confermare quanto di buono ha fatto vedere a Flushing Meadows dove è arrivato agli ottavi di finale dove è stato sconfitto dal russo Rublev in quattro set. L’argentino, numero 104 del ranking Atp, a New York è arrivato al secondo turno dove ha perso in tre set con il britannico Norrie qui a Roma ha cominciato a giocare dalle qualificazioni dove prima ha battuto l’italiano Lorenzi con il brivido (7-5 al terzo set) e poi più facilmente prima il canadese Diez e poi il bosniaco Dzumhur. Poi nel primo turno ha completato l’opera prevalendo sul tedesco Struff per 6-1, 7-6, dimostrando un ottimo stato di forma e per Berrettini non sarà facile avere la meglio, anche perchè Coria sulla terra rossa è molto pericoloso con 24 finali nei tornei Challenger (10 successi e 14 ko).

L’italiano e l’argentino non si sono mai sfidati in un match del circuito, ma c’è un precedente nel luglio 2017 quando in semifinale del torneo Challenger di San Benedetto del Tronto (terra battuta), Berrettini si impose per 6-2, 6-4. Chi avrà la meglio nel match odierno, negli ottavi di finale incontrerà il vincente dell’altro incontro di secondo turno che vedrà di fronte l’azzurro Travaglia e il croato Coric.

Dove vedere Berrettini-Coria: streaming gratis e diretta tv

Il match di secondo turno del Masters 1000 di Roma Berrettini-Coria, in programma sul campo principale del Foro Italico alle ore 11, sarà visibile su Sky e più precisamente su Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder, 380 e 470 del digitale terrestre in HD, 370 e 468 in SD) con telecronaca a cura di Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Paolo Bertolucci.

Un’altra modalità di seguire il match e tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’abbonamento.