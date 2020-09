Dove vedere Berrettini-Travaglia: streaming gratis e diretta tv, 3° turno Masters 1000 Roma

Questa mattina alle ore 11 sul campo principale del Foro Italico, si disputerà il match Berrettini-Travaglia, valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Roma, che in questa stagione è stato programmato la terza settimana di settembre a causa dell’emergenza Coronavirus che ha stravolto il calendario 2020 del circuito Atp.

Berrettini-Travaglia, presentazione del match

Sarà derby italiano al Foro Italico (senza pubblico) che si preannuncia molto interessante, anche se ovviamente Berrettini numero quattro del seeding partirà favorito. Il tennista romano ha saltato il primo turno grazie al bye a sua disposizione, mentre al secondo ha vinto contro l’argentino Coria 7-5, 6-1 in un match equilibrato solamente nel primo set.

Travaglia, numero 84 del ranking Atp ed entrato nel main draw grazie ad una wild card, invece ha cominciato dal primo turno il suo percorso nel torneo capitolino sconfiggendo lo statunitense Fritz 6-4, 7-6 per poi bissare l’ottima prova anche nel turno successivo contro il più quotato croato Coric (7-6, 7-5) dimostrando un’ottima condizione.

I due tennisti italiani non si sono mai incontrati nel circuito, ma ci sono tre precedenti sulla terra rossa nei tornei minori disputati tra il 2015 e il 2016 e vinti tutti da Travaglia: i primi due in tre set molto combattuti, l’ultimo invece in due set.

Il vincente del match odierno nei quarti di finale in programma domani, incontrerà il vincente dell’altro ottavo che vedrà sfidarsi Cilic-

Berrettini-Travaglia: dove vedere il match in tv e streaming

Il match di secondo turno del Masters 1000 di Roma Berrettini-Travaglia, in programma sul campo principale del Foro Italico alle ore 11, sarà visibile su Sky e più precisamente su Sky Sport Uno HD (canale 201 del decoder, 380 e 470 del digitale terrestre in HD, 370 e 468 in SD) o Sky Sport Arena (canale 204) con telecronaca a cura della giornalista Elena Pero e il commento tecnico dell’ex tennista Paolo Bertolucci.

Un’altra modalità di seguire il match e tutto il torneo sarà quella tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari dell’abbonamento.