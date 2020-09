Dopo l’ultima apparizione non molto positiva (sconfitta per 2-0 contro Husler) nel torneo Atp di Kitzbuhel, Fabio Fognini è pronto a debuttare al secondo turno del Masters 1000 di Roma contro il talentuoso tennista francese Ugo Humbert. Il match Fognini-Humbert darà la possibilità a tutti i tifosi del tennista italiano (numero 13 della classifica Atp) di osservare le sue condizioni fisiche dopo l’operazione alle caviglie dello scorso Maggio.

Fognini-Humbert: luogo e orario

Il luogo e l’orario di Fognini-Humbert, match valevole per il secondo turno del Masters 1000 di Roma, sono ancora da definire. Seguiranno aggiornamenti…

Fognini-Humbert: i precedenti

Non vi è alcun precedente Fognini-Humbert né in competizione ufficiale né in un match di esibizione. Il talento francese però, nell’ultimo Us Open, ha affrontato un altro tennista italiano, Matteo Berrettini, perdendo al secondo turno con un netto 3-0 (6-4, 6-4, 7-6).

Dove vedere Fognini-Humbert, streaming gratis e diretta tv

Il match Fognini-Humbert, verrà trasmesso in diretta tv su Sky, più specificatamente su Sky Sport (al canale 201 o 205). Per tutti coloro che sono abbonati a Sky, potranno seguire lo streaming gratis di Fognini-Humbert sulla piattaforma SKY GO, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone e tablet. Un’altra alternativa per seguire Fognini-Humbert è quella di acquistare uno dei pacchetti disponibili su Now Tv.