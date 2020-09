Dove vedere Sinner-Djere: streaming gratis e diretta tv, 2° turno Atp Kitzbuhel

Oggi 10 settembre non prima delle ore 12.30 si disputerà sul campo principale il match tra Sinner-Djere, valevole come secondo turno (ottavi di finale) del torneo Atp di Kitzbuhel (terra rossa) che ricordiamo in questa stagione è stato posticipato a fine estate per via dell’emergenza Coronavirus.

Sinner-Djere, presentazione del match

Il tennista altoatesino dopo l’eliminazione al primo turno degli US Open dopo una maratona di cinque set persa contro il russo Khachanov, è venuto subito in Austria per ottenere punti importante per migliorare ancor di più la sua classifica che ora lo vede numero 74 ma con grandi margini di miglioramento. Nel primo turno del torneo austriaco, Sinner ha sconfitto in poco più di un’ora e in due set il tedesco 6-3, 6-2, disputando un ottimo match che l’ha visto ottenere l’85% di punti con la prima di servizio e il 47% alla risposta sulla prima del tedesco, che è una tra le più insidiose del circuito Atp.

Dunque banco di prova ottimamente superato, ma oggi ce ne sarà subito un altro perchè il serbo Djere su questa superficie è decisamente un cliente ostico e l’ha dimostrato subito visto che ha vinto nei due turni di qualificazione prima sconfiggendo il croato Galovic e poi l’azzurro Seppi in entrambi i casi in due set. Nel primo turno invece altro successo contro la testa di serie numero otto, ovvero lo spagnolo Ramos-Vinolas in un incontro terminato al tie break del terzo set (7-2 il finale), dove il serbo ha fatto vedere grande solidità contro un avversario molto forte ed esperto sulla terra rossa.

L’unico precedente tra i due si è disputato nell’aprile 2019 nel secondo turno del torneo Atp di Budapest (terra rossa) con Djere che vinse per 6-3, 6-1. Chi avrà la meglio oggi, nei quarti di finale incontrerà il vincente dell’altro ottavo di finale che vedrà in campo l’argentino Schwartzman e l’austriaco Ofner.

Dove vedere Sinner-Djere: streaming gratis e diretta tv

Il match di secondo turno del torneo Atp di Kitzbuhel, sarà il secondo incontro sul campo principale e inizierà dopo quello tra il tedesco Hanfmann e il serbo Lajovic e comunque non prima delle ore 12.30. Il canale dove sarà visibile il match sarà Supertennis che ricordiamo dallo scorso primo settembre non è più a disposizione sul bouquet Sky, ma solo sul digitale terrestre (canale 64).

Per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.