Tennis, Roland Garros; secondo turno femminile bene Errani e Paolini

E’ iniziato da pochi giorni il terzo Slam di tennis dell’anno e cioè il Roland Garros, il torneo che si svolge in Francia. Per quanto riguarda il torneo femminile, le due italiane in gara ieri sono riuscite a passare il turno. Tutto facile per Sara Errani che si libera facilmente la portoricana Monica Puig; buona anche la prestazione della giovane Jasmine Paolini che supera la spagnola Bolsova Zadoinov.

Passa il turno anche l’americana Serena Williams che batte la connazionale Ahn. Nel tennis le sorprese sono sempre dietro l’angolo, ma in questa prima parte di secondo turno, non ce ne sono state. Tutte le favorite hanno vinto il proprio match, chi con più fatica vedi ad esempio la Muguruza contro la non trascendentale slovena Zidansek, chi invece giocando in maniera convincente un grande tennis come la Kristyna Pliskova che supera con un perentorio 6-1, 6-2 la slovacca Kuzmova.

Le nostre italiane nel terzo turno avranno compiti molto difficile con la Sara Errani che affronterà la numero 8 del tabellone l’olandese Bertens, mentre Jasmine Paolini dovrà vedersela con la Kvitova. Due clienti piuttosto difficili per le nostre connazionali che dovranno sfoggiare il loro miglior tennis per avere la meglio.

Risultati secondo turno del Roland Garros, tennis femminile (28-09-2020)

Kvitova P. (Cze) – Dodin O. (Fra) 2–0 (6-3, 7-5)

Bellis C. (Usa) – Pera B. (Usa) 0–2 (6-7 1- 6)

Bolsova Zadoinov A. (Esp) – Paolini J. (Ita) 0-2 (4-6, 3-6)

Puig M. (Pur) – Errani S. (Ita) 0-2 (2-6, 1-6)

Zavatska K. (Ukr) – Bertens K. (Ned) 1-2 (6-2, 2-6, 0-6-0)

Siniakova K. (Cze) – Davis L. (Usa) 2-0 (7—6, 6-2)

Pironkova T. (Bul) – Petkovic A. (Ger) 2-0 (6-3,6-3)

McHale C. (Usa) – Muchova K. (Cze) 2-0 (6-2, 6-4)

Kuznetsova S. (Rus) Pavlyuchenkova A. (Rus) 1-2 (1-6, 6-2,1-6)

Korpatsch T. (Ger) – Anisimova A. (Usa) 0-2 (2 -6, 0-6)

Ahn K. (Usa) – Williams S. (Usa) 0-2 (6-7, 0-6)

Svitolina E. (Ukr) – Gracheva V. (Rus) 2-0 (7-6, 6-4)

Haas B. (Aut) – Hsieh S-W. (Tpe) 0-2 (3-6, 6-7)

Swiatek I. (Pol) – Vondrousova M. (Cze) 2-0 (6-1, 6-2)

Zarazua R. (Mex) – Jacquemot E. (Fra) 2-0 (6-1, 6-2)

Zidansek T. (Slo) – Muguruza G. (Esp) 1-2 (5-7,6-4, 6-8)

Zhang S. (Chn) – Keys M. (Usa) 2-0 (6-3, 7-6)

Voegele S. (Sui) – Tig P. M. (Rou) 0-2 (5-7, 5-7)

Kerber A. (Ger) – Juvan K. (Slo) 0- 2 (3-6, 3-6)

Paquet C. (Fra) – Cornet A. (Fra) 0-2 (3-6, 2-6)

Fernandez L. A. (Can) – Linette M. (Pol) 2-1 (1-6, 6-2, 6-3)

Parry D. (Fra) – Hercog P. (Slo) 0-2 (4-6, 2-6)

Kuzmova V. (Svk) – Pliskova Kr. (Cze) 0-2 (1-6, 2-6)

Rus A. (Ned) – Burel C. (Fra) 1-2 (7-6, 6-7, 3-6)