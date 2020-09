Da domenica 28 settembre fino al 4 ottobre si disputerà l’edizione numero 119 del Roland Garros, terza prova del Grande Slam che è stata posticipata da fine maggio a fine settembre per l’emergenza Covid-19 che ha stravolto il calendario tennistico stagionale. Pochi minuti fa è stato sorteggiato il tabellone che vedrà al via diciannove dei primi venti tennisti del mondo (unico forfait, quello dello svizzero Federer). Presenti otto azzurri, sperando che alla truppa possa aggiungersi qualcun altro proveniente dalle qualificazioni.

Le teste di serie come sempre saranno trentadue, tra le quali sono presenti i due italiani Berrettini e Fognini:

1. Djokovic

2. Nadal

3. Thiem

4. Medvedev

5. Tsitsipas

6. Zverev

7. Berrettini

8. Monfils

9. Shapovalov

10. Bautista Agut

11. Goffin

12. Schwartzman

13. Rublev

14. Fognini

15. Khachanov

16. Wawrinka

17. Carreno Busta

18. Dimitrov

19. Raonic

20. Auger-Aliassime

21. Garin

22. Isner

23. Lajovic

24. Paire

25. Coric

26. De Minaur

27. Krajinovic

28. Fritz

29. Ruud

30. Hurkacz

31. Struff

32. Basilashvili

Ovviamente sulla carta i favoriti principali sono Djokovic e Nadal, ma attenzione all’austriaco Thiem che dopo aver vinto gli US Open questo mese, vorrà cercare il bis proprio nella superficie a lui più congeniale e riscattare la sconfitta in finale della scorsa stagione contro il maiorchino in quattro set. Molta curiosità desta anche il tedesco Zverev che persa la finale a Flushing Meadows è atteso dalla prova del nove sulla terra rossa parigina, dove non è mai andato oltre il quarto turno (2017).

I match di 1° turno più interessanti

Bautista Augut-Gasquet

Millman-Carreno Busta

Medvedev-Fucsovics

Mannarino-Ramos-Vinolas

Shapovalov-Simon

Barrere-Dimitrov

Munar-Tsitsipas

Kecmanovic-Schwartzman

Wawrinka-Murray

Cilic-Thiem

Evans-Nishikori

Il primo turno degli azzurri

Berrettini-Pospisil

Fognini-Kukushkin

Sonego-Qualificato

Sinner-Goffin

Seppi-Qualificato

Caruso-Pella

Mager-Lajovic

Travaglia-Andujar

I teorici ottavi di finale in ordine di tabellone

[1] N. Djokovic vs [15] K. Khachanov

[10] R. Bautista Agut vs [7] M. Berrettini

[4] D. Medvedev vs [13] A. Rublev

[9] D. Shapovalov vs [5] S. Tsitsipas

[8] G. Monfils vs [12] D. Schwartzman

[16] S. Wawrinka vs [3] Thiem

[6] A. Zverev vs [11] D. Goffin

[14] F. Fognini vs [2] R. Nadal

Tabellone Roland Garros 2020

PARTE ALTA

(1) Djokovic vs Ymer

Dellien vs Berankis

Q vs Norrie

Sandgren vs Hurkacz

Garin vs Kohlschreiber

Humbert vs Q

Q vs Vesely

Majchzak vs Khachanov

(10) Bautista vs Gasquet

Uchiyama vs Balazs

Caruso vs Pella

Millman vs Carreno Busta

Struff vs Tiafoe

Q vs Feliciano Lopez

Harris vs Popyrin

Pospisil vs (7) Berrettini

(4) Medvedev vs Fucsovics

Mannarino vs Ramos

(WC) Halys vs Giron

Monteiro vs Basilashvili

Lajovic vs Mager

Djere vs Anderson

(WC) Mayot vs Davidovich Fokina

Querrey vs Rublev

(9) Shapovalov vs Simon

Johnson vs Carballes Baena

Martin vs Sousa

Barrere vs Dimitrov

Krajinovic vs Q

Bedene vs (WC) Rinderknech

Q vs Cuevas

Munar vs Tsitsipas

PARTE BASSA

(8) Monfils vs Bublik

Q vs Sonego

Thompson vs Albot

Q vs Fritz

Coric vs Gombos

Q vs Chardy

Moutet vs Q

Kecmanovic vs Schwartzman

Wawrinka vs (WC) Murray

Koepfer vs (WC) Hoang

(WC) Gaston vs (WC) Janvier

Nishioka vs Auger-Aliassime

Ruud vs Sugita

Paul vs Duckworth

Opelka vs Q

Cilic vs (3) Thiem

(6) Zverev vs Novak

Q vs Herbert

Delbonis vs Londero

Q vs De Minaur

Paire vs Kwon

Coria vs Q

Q vs Ruusuvuori

Sinner vs Goffin

Fognini vs Kukushkin

Q vs Q

Q vs Seppi

(WC) Benchetrit vs Isner

Evans vs Nishikori

Andujar vs Travaglia

Q vs McDonald

Gerasimov vs (2) Nadal

Il calendario del torneo maschile

Domenica 27: primo turno

Lunedì 28: primo turno

Martedì 29: primo turno

Mercoledì 30: secondo turno

Giovedì 1: secondo turno

Venerdì 2: terzo turno

Sabato 3: terzo turno

Domenica 4: ottavi di finale

Lunedì 5: ottavi di finale

Martedì 6: quarti di finale

Mercoledì 7: quarti di finale

Giovedì 8: riposo

Venerdì 9: semifinali maschili (ore 14:45 e 17:30)

Sabato 10: riposo

Domenica 11: finale ore 15

Montepremi

(IN EURO)

Primo turno: 60.000 (10 punti)

Secondo turno: 84.000 (70 punti)

Terzo turno: 126.000 (130 punti)

Ottavi di finale: 189.000 (240 punti)

Quarti di finale: 283.500 (430 punti)

Semifinali: 425.250 (780 punti)

Finalista: 800.000 (1300 punti)

Vincitore: 1.600.000 (2000 punti)