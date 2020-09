Nelle ultime classifiche stilate dall’Atp maschile Novak Djokovic resta il leader indiscusso con 11.260 punti.

In seconda posizione il maiorchino Rafa Nadal con 9.850 pt. tiene a debita distanza l’austriaco Thiem, terzo con 9.125 pt..

L’imperatore Roger Federer è quarto con 6.630 pt. e stacca il russo Daniil Medvedev quinto con 5.890 pt..

In sesta posizione troviamo il greco Stefanos Tsitsipas in leggera crescita rispetto alla scorsa settimana con 5.385 pt..

Al settimo posto il tedesco Alexander Zverev e’ fermo a quota 4.650 pt., e fino a questa posizione, si parla di tennisti che hanno un qualcosa in più rispetto a tutti gli altri, tanto e’ vero, che l’ottava posizione è del nostro azzurro Matteo Berrettini, che con 3.030 pt. precede di poche lunghezze il francese Gael Monfils, nono con 2860 pt.; chiude la Top-ten lo spagnolo Bautista, che scavalca di soli 5 punti il canadese Denis Shapovalov fermo a 2.660 pt. contro i 2.665 dell’iberico.



Per quanto riguarda gli altri italiani, Fabio Fognini continua a perdere terreno dai big e resta al quindicesimo posto con 2.400 pt. Atp.



Nei primi 100 troviamo: Sonego al 46mo posto con 1.075 pt., Travaglia 74mo con 794 pt., Sinner 75mo con 788 pt., Caruso all’85mo con 742 pt., Mager 89mo con 713 pt. e Andreas Seppi 98mo con 679 pt..

Classifica maschile Atp al 28-09-2020

1 Djokovic 11.260 pt.

2 Nadal 9.850 pt.

3 Thiem 9.125 pt.

4 Federer 6.630 pt.

5 Medvedev 5.890 pt.

6 Tsitsipas 5.385 pt.

7 Zverev 4.650 pt.

8 Berrettini 3.030 pt.

9 Monfils 2.860 pt.

10 Bautista 2.665 pt.

Per quanto riguarda il ranking femminile Wta comanda saldamente la classifica l’australiana Barty con 8.717 pt., che sovrasta di quasi 1.500 lunghezze la rumena Halep, seconda con 7.255 pt..



Al terzo posto la giapponese Osaka è ferma a quota 5.780 pt..

Quarta la cecoslovacca Pliskova con 5.205 pt., che vede avvicinarsi l’ucraina Svitolina, quinta con 4.960 pt..

La statunitense Kenin è sesta con 4.700 pt. mentre al settimo posto la canadese Andreescu è stabile a 4.555 pt..

L’olandese Bertens è ottava con 4.335 pt. con poco margine su Serena Williams nona con 4.080 pt.; chiude al decimo posto l’elvetica Bencic con 4.010 pt..

Prima delle italiane è Camilla Giorgi, che occupa la 75ma posizione con 930 pt., segue Jasmine Paolini 94ma a 755 pt., Elisabbetta Cocciaretto è 130ma con 549 pt. che precede la mitica Sara Errani 150ma con 446 pt..

Classifica femmininile Wta aggiornata al 28-09-2020:

1 Barty 8.717 pt.

2 Halep 7.255 pt.

3 Osaka 5.780 pt.

4 Pliskova 5.205 pt.

5 Svitolina 4.960 pt.

6 Kenin 4.700 pt.

7 Andreescu 4.555 pt.

8 Bertens 4.335 pt.

9 S.Williams 4.080 pt.

10 Bencic 4.010 pt.

Risultati degli italiani al primo turno del Roland-Garros:

Sinner-Goffin 7-5 6-0 6-3

Korda-Seppi 6-2 4-6 6-3 6-3

Travaglia-Andujar 6-3 6-4 6-4

Cecchinato-De Minaur 7-6 6-4 6-0

Kukushkin-Fognini 7-5 3-6 7-6 6-0

Sonego-Gomez 6-7 6-3 6-1 6-7 6-3

Giustino-Moutet 0-6 7-6 7-6 2-6 18-16

Pella-Caruso 7-6 6-7 7-5 6-4

Da giocare:

Berrettini-Pospisil

Majer-Lajovic.

Risultati femminili primo turno:

Trevisan-Giorgi 7-5 3-0 ritirata

Errani-Puig 6-2 6-1

Paolini-Bolsova 6-4 6-3