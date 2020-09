Clamoroso quanto è successo agli Us Open dove Novak Djokovic numero uno del mondo e prima testa di serie del tabellone è stato squalificato perchè durante la fine del primo set contro lo spagnolo Carreno Busta (6-5 per l’iberico il parziale) ha scagliato con forza una pallina contro una giudice di linea colpendola in piena gola al termine di un suo turno di servizio. La donna una volta colpita si è subito accosciata sul cemento dolorante tossendo e facendo fatica a respirare con il medico del torneo che l’ha subito soccorso e con il tennista serbo che si è subito andato a scusare, poi dopo qualche minuto per fortuna si è rialzata.

Djokovic che comunque sembrava nervoso già poco prima, ha cercato di attenuare il fatto, ma ovviamente non c’è stato niente da fare perchè dopo un conciliabolo in mezzo al campo il giudice arbitro e il supervisor del torneo hanno comunicato al serbo la squalifica che è apparsa inevitabile. Si chiude nel peggiore dei modi per Djokovic il torneo newyorchese dove era il favorito numero uno, avanza invece ai quarti di finale Carreno Busta, che se la vedrà contro il vincente dell’altro ottavo di finale, che vedrà in campo il canadese Shapovalov e il belga Goffin.

Djokovic, il video del fattaccio