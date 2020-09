Us Open, dove vedere la finale Zverev-Thiem: diretta tv e streaming gratis

I due finalisti che si daranno battaglia per vincere l’Us Open sono Alexander Zverev (7° nella classifica ATP) e Dominic Thiem (3° nella classifica ATP). I due tennisti sono legati da una forte amicizia e si giocheranno un Us Open che esce da anni di dominio tra Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal. Il favorito per alzare al cielo il trofeo è il tennista austriaco, anche se ci si aspetta una Finale che si giocherà punto su punto. Per Thiem sono 16 titoli vinti in carriera (su 26 finali giocate) mentre per Zverev sono 11 titoli vinti in carriera (su 18 finali giocate). Nessuno di loro però ha ancora mai avuto l’ebrezza di tenere tra le mani un trofeo Slam. La finale inizierà alle ore 22:00. Ecco di seguito dove vederla in diretta tv e streaming.

Zverev-Thiem in diretta tv

La finale degli Us Open, tra Alexander Zverev e Dominic Thiem, sarà visibile in diretta tv sui canali Eurosport (canale 210 del decoder Sky) ed Eurosport 1 (canale 211 del decoder Sky).

Zverev-Thiem in diretta streaming gratis

Sarà inoltre possibile gustarsi le emozioni della finale in diretta streaming su diverse piattaforme. Si potrà seguire l’incontro Zverev-Thiem su Eurosport Player, DAZN e in diretta streaming gratis in alcuni siti italiani con autorizzazione AAMS.