Atp Sardegna Open: tabellone e dove vedere in streaming gratis e in tv il torneo

Da oggi fino a domenica prossima si disputerà il torneo Atp 250 Sardegna Open sui campi di terra rossa del Forte Village (Cagliari) che vedrà al via ventotto giocatori con le prime quattro teste di serie Fognini, Lajovic, Ruud e Ramos-Vinolas che grazie al bye entreranno in scena dal secondo turno (ottavi di finale). Oltre al tennista ligure la pattuglia azzurra sarà molto folta dove saranno presenti altri nove giocatori: Sonego, Seppi, Caruso, Travaglia, Mager, Cecchinato, Musetti e Zeppieri con quest’ultimi tre entrati nel main draw grazie alla wild card e dove alla fine si è aggiunto anche Pellegrino entrato attraverso le qualificazioni.

Da segnalare subito tre derby tra azzurri, ovvero Mager-Cecchinato, Sonego-Zeppieri e Pellegrino–Travaglia; per quanto riguarda gli altri italiani, Seppi se la vedrà contro l’argentino Delbonis, Musetti contro l’uruguaiano Cuevas e Caruso contro il tedesco Hanfmann. Fognini come detto precedentemente ammesso al secondo turno, esordirà contro il vincente del match tra lo spagnolo Carballes Baena e il qualificato argentino Coria.

Ricordiamo che al torneo non sarà ammesso la partecipazione del pubblico fatta eccezione per gli ospiti del Forte Village, con la sessione mattutina che comincerà alle ore 10, mentre non sono in programma match serali, mentre i giocatori, i loro staff e gli ospiti verranno sottoposti a tampone al loro arrivo e potranno lasciare la stanza solo dopo aver ricevuto esito negativo.

Atp Sardegna Open, il tabellone completo

(1) Fognini bye

Carballes Baena vs (Q) Coria

Seppi vs Delbonis

(Q) Kovalik vs (6) Andujar

(4) Ramos-Vinolas bye

Moutet vs Tiafoe

Mager vs (WC) Cecchinato

(Q) Martin vs (7) Paul

(8) Cuevas vs (WC) Musetti

(Q) Pellegrino vs Travaglia

Caruso vs Hanfmann

(3) Ruud bye

(5) Sonego vs (WC) Zeppieri

Vesely vs Majchrzak

Djere vs (Q) Nagal

(2) Lajovic bye

Atp Sardegna Open, dove vedere il torneo in tv e streaming

Il torneo Atp 250 Sardegna Open sarà visibile sul canale SuperTennis (64 del digitale terrestre), ma per chi volesse ci sarà la possibilità anche di seguire l’incontro in diretta streaming (in maniera gratuita) sia sulla pagina ufficiale Facebook di Supertennis, sia cliccando il sito www.supertennis.tv.

Atp Sardegna Open, il calendario del torneo

Lunedì 12 ottobre, dalle ore 11.00: primo turno

Martedì 13 ottobre, dalle ore 11.00: primo turno

Mercoledì 14 ottobre, dalle ore 11.00: secondo turno

Giovedì 15 ottobre, dalle ore 11.00: secondo turno

Venerdì 16 ottobre, dalle ore 11.00: quarti di finale

Sabato 17 ottobre, orario da definire: semifinali

Domenica 18 ottobre, orario da definire: finale