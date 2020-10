Dopo aver superato alle qualificazioni Gulbis (6-3, 7-5), Lestienne (6-2, 6-3), Coppejans (6-1, 6-2) e al tabellone principale de Minaur (7-6, 6-4, 6-0) e Londero (6-3, 6-2, 5-7, 6-2); Marco Cecchinato si prepara ad affrontare il tedesco Zverev al terzo turno del Roland Garros. Cecchinato-Zverev, nonostante la differenza in classifica Atp tra i due atleti, si preannuncia un match equilibrato e ricco di emozioni, con l’azzurro che proverà a fare l’impresa e accedere al quarto ‘atto’ del torneo.

Cecchinato-Zverev: orario e precedenti

Il match Cecchinato-Zverev, valido per il terzo turno del Roland Garros, si giocherà non prima delle ore 14.30 con la possibilità che ci siano delle variazioni d’orario dovute al peggioramento delle condizioni meteorologiche di Parigi. Vi è un solo precedente di Cecchinato-Zverev risalente a Gennaio 2020, quando all’Open di Australia il tennista tedesco s’impose sull’italiano per tre set a zero (6-4, 7-6, 6-3).

Dove vedere Cecchinato-Zverev, streaming gratis e diretta tv in chiaro?

Il match Cecchinato-Zverev, valido per il terzo turno del Roland Garros, verrà trasmesso in diretta tv esclusiva da Eurosport sul canale Eurosport 1, mentre la diretta streaming è disponibile su Eurosport Player. Si potrà vedere la sfida Cecchinato-Zverev anche in diretta streaming sui canali Eurosport della piattaforma DAZN. Per la sfida Cecchinato-Zverev non è disponibile né la diretta tv in chiaro né lo streaming gratis.