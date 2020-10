Dopo aver battuto in semifinale rispettivamente Tsitsipas e Schwartzman, Djokovic e Nadal si affronteranno in finale del Roland Garros 2020. Djokovic-Nadal si prospetta un match spettacolare ed emozionante tra due tennisti che, oltre ad essere attualmente i primi e due al mondo nella classifica ATP, da anni hanno deliziato gli appassionati di questo sport con i loro colpi e vittorie. In questo articolo vi saranno tutte le informazioni utili su dove vedere Djokovic-Nadal, streaming e diretta tv Roland Garros.

Djokovic-Nadal: orario, luogo e precedenti

Il match Djokovic-Nadal, valido per la finale del Roland Garros, si giocherà al campo Philippe Chatrier di Parigi alle ore 15.00 di Domenica 11 Ottobre 2020. Vi sono ben 19 precedenti di Djokovic-Nadal, con il tennista serbo che è in netto vantaggio con 15 vittorie totalizzate contro le 4 dello spagnolo. L’ultimo precedente giocato su terra è stato vinto da Rafa Nadal che, nella finale degli Internazionali d’Italia nel Maggio 2019, ha sconfitto Djokovic per 2 set a 1 (6-0, 4-6, 6-1).

Dove vedere Djokovic-Nadal, streaming e diretta tv Finale Roland Garros

Il match Djokovic-Nadal, valido per la finale ATP del Roland Garros 2020, verrà trasmesso in diretta tv da Eurosport, più specificatamente sul canale Eurosport 1, mentre la diretta streaming della finale atp è disponibile su Eurosport Player. Un altro modo per godersi la finale ATP del Roland Garros, Djokovic-Nadal, è quello di osservarla in diretta streaming su DAZN, con l’applicazione disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc. Il match non sarà disponibile né in streaming gratis né in diretta tv in chiaro.

