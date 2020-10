Roland Garros 2020 ottavi di finale: il programma completo del tabellone maschile

Il tabellone maschile del Roland Garros 2020 si è allineato agli ottavi di finale dove ci sono in lizza due tennisti italiani, ovvero Sinner e Sonego che in questi primi tre turni hanno disputato ottimi match meritando ampiamente la qualificazione; purtroppo Berrettini non è riuscita a raggiungere i suoi connazionali, visto il pesante ko in tre set contro il tedesco Altmaier proveniente dalle qualificazioni.

Nella parte alta troviamo il numero uno del mondo Djokovic e Tsitsipas (testa di serie numero 5), mentre in quella bassa Nadal e Thiem rispettivamente numero 2 e 3 del seeding: teoricamente questi quattro sono favoriti per l’ingresso in semifinale ma dovranno sudare parecchio visto che comunque sono rimasti giocatori in grado di impensierirli come i russi Rublev e Khachanov, lo spagnolo Carreno Busta, il bulgaro Dimitrov, il tedesco Zverev e l’argentino Schwartzman, senza dimenticare il nostro Sinner.

Ricordiamo che gli ottavi di finale si disputeranno in due giorni, si comincerà oggi con quattro match dove saranno impegnati i due giocatori italiani, e si terminerà domani con gli altri quattro. Ricordiamo che nel tabellone femminile è ancora in gioco a sorpresa una bravissima Martina Trevisan che nella giornata odierna se la vedrà con l’olandese Bertens (testa di serie numero 5) che ha sconfitto al secondo turno l’azzurra Errani non senza qualche polemica.

Roland Garros 2020 ottavi di finale: il programma

Domenica 4 ottobre



Schwartzman-Sonego

Thiem-Gaston

Zverev-Sinner



Nadal-Korda

Lunedì 5 ottobre

Djokovic-Khachanov



Carreno Busta-Altmaier

Rublev-Fucsovics

Tsitsipas-Dimitrov