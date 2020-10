Roland Garros 2020 quarti di finale: il programma completo del tabellone maschile

Tra oggi e domani si disputeranno i quarti di finale del Roland Garros, terzo ed ultimo Slam stagionale che vede ancora in lizza l’azzurro Jannik Sinner che per la prima volta è riuscito a raggiungere questo traguardo in un Major. L’altoatesino oggi pomeriggio avrà il peggiore degli avversari sulla terra battuta, ovvero il dodici volte campione a Parigi Rafa Nadal che in sedici partecipazione ha perso solamente due volte. Ovviamente è un match proibitivo per il classe 2001, ma dopo aver sconfitto il belga Goffin e il tedesco A.Zverev niente è precluso al nostro giocatore. Nell’altro quarto di giornata si sfideranno l’austriaco Thiem vincitore a Flushing Meadows e l’argentino Schwartzman rispettivamente teste di serie numero tre e dodici, in un match che si preannuncia molto interessante con il viennese che potrebbe risentire della lunga maratona di domenica contro il francese Gaston vinta 6-3 al quinto set, dopo essersi fatto rimontare due set di vantaggio.

Domani sarà la volta dei due quarti della parte bassa: due incontri molto belli almeno sulla carta con il più equilibrato che dovrebbe essere quello tra il greco Tsitsipas (numero 5) e il russo Rublev (numero 13) con il primo favorito ma che dovrà fare attenzione al suo avversario che l’ha sconfitto nella finale nel torneo di Amburgo in tre set (6-3, 4-6, 7-5) l’ultima domenica di settembre.

L’altro match vedrà scendere in campo il numero uno del mondo, ovvero Djokovic, che sarà opposto allo spagnolo Carreno Busta (numero 17) sempre molto pericolo sulla terra rossa; curiosamente questo è l’incontro disputato agli ultimi US Open quando il serbo venne squalificato per aver tirato una pallina, anche se involontariamente, ad una giudice di fondo.

Ricordiamo che le due semifinali si disputeranno venerdì 9, mentre l’ultimo sarà in programma domenica 11.

Roland Garros 2020 quarti di finale: il programma

Martedì 6 ottobre

Nadal-Sinner

Thiem-Schwartzman

Mercoledì 7 ottobre

Djokovic- Carreno Busta

Tsitsipas-Rublev