Roland Garros dove vedere Nadal-Schwartzman: streaming e diretta tv

Oggi alle ore 14.45 sul campo principale (Philippe-Chatrier) del Roland Garros, è in programma Nadal-Schwartzman, prima semifinale dello Slam parigino. Sulla carta sarà un match molto bello con l’argentino che in dieci precedenti con il campione spagnolo è riuscito a vincere solamente una volta, ma l’ha fatto nell’ultimo incontro disputato nel Masters 1000 di Roma il mese scorso e dunque ha tutte le carte in regola per giocarsela. Dal canto suo Nadal oltre ad aver vinto dodici volte il Roland Garros, ha vinto 98 match su 100 dimostrando sulla terra battuta di essere nettamente il più forte.

In questo torneo il maiorchino non ha perso nemmeno un set dominando in lungo e in largo contro Gerasimov, McDonald, Travaglia e Korda, mentre l’unico che gli ha dato filo da torcere è stato l’azzurro Sinner (quarti di finale), molto bravo a giocarsela nei primi due set, per poi crollare nel terzo. Anche l’argentino nei primi quattro turni ha vinto in scioltezza contro Kecmanovic, Giustino, Gombos e Sonego, invece nei quarti contro Thiem ha rischiato la sconfitta, ma alla fine è riuscito a vincere in rimonta per 7-6, 5-7, 6-7, 7-6, 6-2.

