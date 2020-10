Roland Garros, dove vedere Trevisan-Swiatek: streaming e diretta tv oggi 6 ottobre

Oggi non prima delle ore 15.30 sul campo principale Philippe-Chatrier è in programma il quarto di finale della parte alta del tabellone del Roland Garros che metterà di fronte l’azzurra Trevisan e la polacca Swiatek.

La tennista fiorentina sta disputando un grandissimo torneo che la farà entrare per la prima volta in carriera nella Top 100 del ranking Wta; il suo torneo è partito dalle qualificazioni dove è riuscita con tre vittorie ad entrare nel main draw dove curiosamente al primo turno ha sconfitto la connazionale Giorgi con quest’ultima costretta al ritiro quando era comunque sotto 7-5, 3-0. Dopo il derby italiano, la classe ’93 ha avuto la meglio sulla statunitense Gauff 7-5 al terzo set, sulla greca Sakkari (testa di serie numero 20) sempre in tre parziali (6-3 quello decisivo) e infine sull’olandese Bertens numero 5 del seeding con un doppio 6-4. Dunque una marcia ottima che gli ha permesso di tagliare questo traguardo che alla vigilia era sinceramente insperato; ora davanti a lei ci sarà la polacca Swiatek (numero 53 del ranking Wta) che non ha perso nemmeno un set, vincendo nettamente tutte e quattro i match disputati: contro la ceca Vondrousova, la taiwanese Hsieh Su-wei, la canadese Bouchard e la testa di serie numero uno, ovvero la romena Halep (clamoroso 6-1, 6-2).

Sono due i precedenti tra le due giocatrici con il bilancio che è di parità visto che nel 2017 sulla terra di Varsavia vinse l’azzurra e nel 2019 sull’erba di Birmingham ha avuto la meglio la polacca, con quest’ultima che oggi parte leggermente in vantaggio non solo per la classifica migliore ma perchè il suo percorso è stato meno stancante a livello fisico della sua avversaria che però non vuole smettere di stupire.

Dove vedere Trevisan-Swiatek: streaming e diretta tv

Il quarto di finale del Roland Garros Trevisan-Swiatek, che comincerà non prima delle ore 15.30, sarà visibile sul canale Eurosport 1 (canale 210 del bouchet Sky) che ricordiamo si trova anche sulla piattaforma DAZN per tutti i suoi abbonati; per chi non avesse la possibilità di vedere la corsa sul piccolo schermo, ci sarà la diretta streaming su Eurosport Player (sottoscrivendo una delle modalità di di abbonamento previste).

Inoltre sarà possibile seguire l’incontro anche tramite Sky Go sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento,

